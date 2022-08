Blotting Paper darf in keiner Handtasche fehlen. Es mattiert in Sekundenschnelle jedes Make-up und entfernt unerwünschten Glanz. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Da steht man morgens vorm Spiegel, cremt, schminkt und pudert, was das Zeug hält, und dann das: Nach ein paar Stunden hat der Glanz gewonnen und die Stirn in Beschlag genommen. Egal, wie matt und langanhaltend das Puder unserer Wahl ist – der Glanz gewinnt irgendwann einfach immer. Was für manche gar nicht so dramatisch ist, bringt andere um den Verstand. Dann heißt es, immer wieder nachpudern. Das muss aber nicht sein. Blotting Paper ist die optimale und günstige Lösung, um ungewolltem Glanz den Kampf anzusagen.

Was ist Blotting Paper?

"Blotting Paper" heißt auf Deutsch "Löschpapier". Dabei handelt es sich um ganz feines und sehr handliches Papier, welches Talg, Öl und Schweiß aufsaugt. Die Folge: Die Haut wird im Handumdrehen wieder matt und sauber.

Blotting Paper gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Das Spektrum reicht von mit antibakteriellem Puder beschichtetem bis hin zu besonders umweltschonendem Blotting Paper. Sie finden mit Sicherheit alles, was das Beauty-Herz begehrt.

Vor allem Frauen mit öliger Haut schwören auf Blotting Paper. Es kommt in handlichen Schatullen daher und eignet sich ideal für unterwegs. Man kann zwischendurch einfach unauffällig in die Tasche greifen, die T-Zone kurz abtupfen und schon ist alles wieder schön matt.

Ist Blotting Paper besser als Puder?

Insbesondere Beauty-Queens mit fettiger Haut kennen das leidige Problem von schnell nachfettender Haut. Während einige einfach erneut zum Puder greifen, verursacht das häufige Nachschminken bei anderen unschöne Flecken. Zudem verstopft Puder in Massen die Poren, und immer wieder dasselbe Schwämmchen über dem alten Make-up zu benutzen, ist nicht besonders hygienisch. Blotting Paper ist da die perfekte Lösung. Einen ähnlichen Effekt wie Blotting Paper hat jedoch Mineralpuder.

Was sind die Vorteile von Blotting Paper?

Blotting Paper ist sehr günstig. Schon ab drei Euro können Sie ein hochwertiges Produkt kaufen.

Talg und Schweiß werden innerhalb von Sekunden weg getupft.

Einige Blotting Paper sind mit antibakteriellem Puder beschichtet. Das gibt Pickeln und Hautunreinheiten keine Chance.

Auch Lipidperoxide können von einigen Blotting Papers aufgesogen werden. Dabei handelt es sich um schädliche Stoffe, die durch oxidierte Hautfette (zum Beispiel aufgrund von UV-Strahlen) entstehen.

Die Handhabung von Blotting Paper ist sehr schnell und einfach.

Wie benutzt man Blotting Paper?

Die Anwendung der kleinen Löschpapiere ist kinderleicht. Sie nehmen einfach ein Blättchen und tupfen dieses auf die glänzenden Partien Ihres Gesichts. Einmal getupft, saugt das Blotting Paper Schweiß und Glanz auf und mattiert in Sekundenschnelle. Sie können das Papier sowohl auf geschminkter als auch auf ungeschminkter Haut anwenden. Der Effekt ist derselbe.

Tipps zur Verwendung von Blotting Paper

Blotting Paper ist vielseitig einsetzbar und bekämpft nicht nur glänzende Gesichtspartien. Darüber hinaus kann es wie folgt verwendet werden:

Sie können die feinen Blättchen auch zweckentfremden und bei fettigen Haarpartien anwenden.

Blotting Paper kann vor dem Schminken aufgetragen werden und ersetzt die Lidschatten-Base. Es befreit von Öl, wodurch die im Anschluss benutzten Produkte besser haften und den ganzen Tag über halten.

Auch Lippenstift kann bei Bedarf mit Blotting Paper mattiert werden. Damit kreieren Sie einen ganz neuen Look!

Wo kann man Blotting Paper kaufen?

Blotting Paper ist für viele Make-up-Liebhaberinnen ein absolutes Must-have und dementsprechend in allen gut sortierten Drogerien erhältlich. Alternativ finden Sie im Internet eine große Auswahl an Blotting Paper. Im Folgenden haben wir eine kleine Auswahl für Sie zusammengestellt:

Das Schnäppchen von Allbesta

Dieses Blotting Paper überzeugt in erster Linie durch den unschlagbaren Preis von knapp über vier Euro.

Das Blotting Paper entfernt sanft überschüssigen Talg und Schweiß.

Fünf verschiedene Farben und Aromen von grünem Tee über Kamille bis hin zu Lavendel erfüllen verschiedene Hautansprüche.

Die Düfte sind besonders ansprechend.

Hier können Sie die Blotting Paper von Allbesta kaufen.

Der Klassiker von Artdeco

Die Blotting Paper von Artdeco:

saugt sanft und zuverlässig überschüssiges Fett auf

mattiert ölige Partien im Nu

ist aufgrund der handlichen Verpackung perfekt für unterwegs geeignet

Hier können Sie die Blotting Paper von Artdeco ergattern.

Blotting Paper mit Bio-Bambuskohle von Frcolor

Der Clou dieses Produktes liegt in den Inhaltsstoffen.

Dieses Blotting Paper wurde zu 100 Prozent aus natürlichen Zellstofffasern mit Bio-Bambuskohle hergestellt.

Sie sorgen für ein Extra an Frische.

Hier können Sie die Blotting Paper von Frcolor kaufen.

