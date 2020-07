Jede Frau besitzt einen natürlichen Flaum im Gesicht – vorwiegend an Wangen, Kinn und Oberlippe. Normalerweise sticht dieser kaum ins Auge: Ist er jedoch besonders dicht gewachsen, tritt er in den Vordergrund. Aber auch sogenannte Hexenhaare (also längere und dickere oder dunklere Härchen am Kinn) sind mit zunehmendem Alter keine Seltenheit. Noch schlimmer empfinden viele Frauen jedoch den Damenbart, welcher infolge eines hormonellen Ungleichgewichts wachsen kann. Doch egal, unter welcher Art von lästigem Haarwuchs Betroffene leiden: Der Wunsch, das haarige Problem möglichst schnell und unauffällig wieder loszuwerden, ist bei vielen Frauen groß. Im Folgenden werden Ihnen verschiedene Geräte vorgestellt, die Gesichtshaare entfernen sollen.

Affiliate Link -23% Gesichtshaarentferner von LuVel Jetzt shoppen 16,95 € 21,99 €

1. Gesichtshaarentferner von LuVel

Dieser Gesichtsepilierer verspricht müheloses Rasieren – ganz ohne Ziepen, Schnittverletzungen oder Hautreizungen. Laut Hersteller soll der elektrische Rasierer feine Härchen und Stoppeln in folgenden Bereichen sanft entfernen und trimmen: Lippen, Kinn, Wangen, Hals, Arme und Achseln. Anschließend muss der kabellose Gesichtshaarentferner mit einer Bürste unter fließendem Wasser gereinigt werden. Er wird mit herkömmlichen AA-Batterien betrieben und ist so klein, dass er in jede Tasche passt und somit für unterwegs geeignet ist. Hier bekommen Sie das Produkt.

Affiliate Link -17% Gesichtshaarentferner von Remington Jetzt shoppen 16,56 € 19,99 €

2. Gesichtshaarentferner von Remington

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen sogenannten Trimmer für Gesichtshärchen: Sprich, es eignet sich nicht nur zum Entfernen lästiger Hexen- oder Barthaare, sondern auch zum Stutzen der Augenbrauen. Der sogenannte Beauty Styler umfasst somit einen Kammaufsatz zum Stylen und einem Detail-Trimmer, der durch das Drehen des Gesichtshaarentferners ausgefahren wird. Neben dem Lippenstift-Mechanismus kommt das Gerät im modernen Lippenstift-Design daher. Hier bekommen Sie das Produkt.

Affiliate Link -34% Gesichtshaarentferner von Roxy Pocket Jetzt shoppen 19,48 € 29,90 €

3. Gesichtshaarentferner von Roxy Pocket Shaver

Im Gegensatz zu den ersten beiden Geräten ist dieser Gesichtshaarentferner spritzwasserfest und kann somit auch unter der Dusche angewendet werden. Laut Hersteller ist das Gerät – dank vergoldetem Rasierkopf (mit immerhin 18 Karat) – für jeden Hauttyp geeignet. Auch hier wird eine sanfte und schmerzfreie Rasur versprochen, die durch einen vibrierenden Rasierkopf möglich wird. Neben dem Gesichtshaarentferner sind ein Ersatz-Rasieraufsatz und ein Reinigungspinsel im Lieferumfang enthalten. Hier bekommen Sie das Produkt.

Affiliate Link -36% Gesichtshaarentferner von VITALmaxx Jetzt shoppen 12,66 € 19,99 €

4. Gesichtshaarentferner von Vitalmaxx

Auch dieser Damenrasierer eignet sich sowohl zum Trimmen als auch zum Entfernen von Gesichts- und Körperhaaren (zum Beispiel in der Bikinizone oder an den Armen) – dank Spritzwasserschutz sogar unter der Dusche. Durch seinen abgerundeten Scherkopf soll die Haarentfernung besonders sanft verlaufen, um Schnittverletzungen, Rötungen und Hautirritationen zu vermeiden. Der Gesichtshaarentferner erinnert optisch ebenfalls an einen Lippenstift und passt aufgrund seiner geringen Größe in jede Handtasche. Hier bekommen Sie das Produkt.

Affiliate Link Gesichtshaarentferner von Tweezerman Jetzt shoppen 24,32 €

5. Gesichtshaarentferner von Tweezerman

Diese sogenannte Haarentfernungsspirale wird mechanisch betrieben und kommt somit ohne Batterien aus. Sie dient in erster Linie dazu, kleine Härchen samt Wurzel (um das Wachstum zu verlangsamen) aus dem Gesicht zu entfernen – zum Beispiel auf der Oberlippe oder am Kinn: Legen Sie den Smooth Finish Facial Hair Remover an und drehen die Spirale an beiden Enden, dadurch werden die lästigen Haare schmerzfrei entfernt. Eine passende Anleitung zur richtigen Anwendung finden Sie in diesem Video. Hier bekommen Sie das Produkt.

Das könnte Sie auch interessieren:





Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.