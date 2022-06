Viele Menschen empfinden verhornte Haut an Fersen und Ballen als ästhetisches Problem, das sie – der Kosmetikindustrie sei Dank – mit zahlreichen Produkten beheben können. Einen besonderen Hype erfahren derzeit sogenannte Hornhaut-Socken.

Vom Prinzip her sind Hornhaut-Socken nichts anderes als Fußmasken, die Sie paarweise kaufen können. Sie enthalten eine Emulsion, die Ihre Füße pflegen und gleichzeitig mit Feuchtigkeit versorgen soll. Je nach Hersteller kommen unterschiedliche Inhaltsstoffe wie Aloe vera, Sheabutter oder Urea zum Einsatz, die in die Haut eindringen und sie aufweichen. Durch diesen Prozess können sich Ihre Füße gegebenenfalls sogar "schälen" lassen, indem Sie die alte Hornhaut entfernen. Das hängt vor allem mit der Menge an verhornten Stellen zusammen, wie viel Haut abgestoßen wird. Sinn und Zweck der Hornhaut-Socken ist also, dass Ihre Füße nach der Behandlung wieder schön glatt und geschmeidig sind. Vor der ersten Anwendung gilt es jedoch einiges zu beachten.

So wenden Sie Hornhaut-Socken richtig an

Reinigen Sie Ihre Füße gründlich, bevor Sie mit der Behandlung beginnen – am besten mit Wasser und Seife. Ein ausgiebiges Fußbad ginge natürlich auch. Ziehen Sie die Hornhaut-Socken Möchten Sie den Effekt der Emulsion durch Wärme zusätzlich verstärken, können Sie gewöhnliche Socken über die Fußmasken stülpen. Da die Fußmasken Nach der Einwirkzeit waschen Sie Ihre Füße mit Wasser ab und trocknen diese anschließend gut ab. Der "Schäleffekt" zeigt sich – je nach Produkt – erst nach ein paar Stunden oder Tagen.

Wichtiger Hinweis: Auch wenn die Anwendung denkbar simpel ist, birgt sie auch Risiken – ausgelöst durch allergische Reaktionen. Um herauszufinden, ob Ihre Haut auf die Inhaltsstoffe überempfindlich reagiert, sollten Sie die Emulsion der Hornhaut-Socken mit einem Finger auf einer kleinen Stelle Ihrer Haut verteilen und zehn Minuten lang einwirken lassen. Zeigen Sie keinerlei Reaktion, können Sie mit der Behandlung beginnen.

Marken im Vergleich: Was enthalten Hornhaut-Socken?

1. SUMMER FOOT Premium Fußmaske

Affiliate Link SUMMER FOOT Premium Fußmaske Jetzt shoppen 19,99 €

Diese Hornhaut-Socken von Summer Foot sollen nicht nur Hornhaut, sondern auch Schrunden, Schwielen und rissige Haut entfernen können. Die Fußmasken wurden – laut Hersteller - dermatologisch getestet und enthalten wertvolle Inhaltsstoffe wie Urea und Gurkenextrakt. Nach der Anwendung sollen Ihre Füße zwei bis drei Monate lang glatt und geschmeidig bleiben.

Es gibt auch spezielle Premium Fußmasken für Männer.

2. Scholl EXPERTCARE Intensiv pflegende Fußmaske

Affiliate Link -20% Scholl EXPERTCARE Intensiv pflegende Fußmaske Jetzt shoppen 11,99 € 14,99 €

Laut der Firma Scholl beinhalten diese Hornhaut-Socken ebenfalls wertvolle Inhaltsstoffe (wie Macadamiaöl, Urea, Sheabutter und Panthenol), die über das Vlies an der Innenseite der Masken gleichmäßig über den Fuß verteilt und schnell in die Haut einziehen sollen – ohne zu fetten. Laut Verpackungshinweis müssen die Socken 20 Minuten lang einwirken.

3. Plantifique Naturgel Anti Hornhaut-Socken

Affiliate Link Anti Hornhaut Socken für Frauen & Männer Jetzt shoppen 12,42 €

Auch Plantifique wirbt mit dermatologisch getesteten Hornhaut-Socken. Laut Hersteller basieren die Inhaltsstoffe (Rizinusöl, Aloe vera und Pfirsichkern) auf einer einzigartigen französischen Formel: sie sollen trockene Haut entfernen und rissige Fersen reparieren können. Und das nach einer 60- bis 90-minütigen Einwirkzeit.

4. MayBeau Lavendel Fußmaske

In diesem Produkt von Aliver sind Hornhaut-Socken mit Lavendel für trockene, grobe, verhornte (nicht sensible) Füße enthalten: Laut Hersteller müssen sie etwa 20 bis 30 Minuten lang getragen werden, damit die Inhaltsstoffe in Ihre Haut vollständig einziehen können. Nach fünf bis sieben Tagen sollen sich anschließend die abgestorbenen Hautzellen lösen.

5. Korea Kosmetik Fußpeeling Maske

Korea Kosmetik legt sogar noch eine Schippe drauf und wirbt damit, dass seine Fußpeeling-Masken nur aus tierversuchsfreien Inhaltsstoffen bestehen. Allerdings verrät der Hersteller nicht genau, woraus die Emulsion der Hornhaut-Socken hergestellt wird – es handelt sich nach eigenen Angaben wohl um pflegende Extrakte, die für schöne und hornhautfreie Füße sorgen sollen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.