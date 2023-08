Niemand sollte sich für sein oder ihr Aussehen schämen müssen. Und dennoch: Viele Menschen fühlen sich mit einer ebenmäßigen Haut am wohlsten. Was aber, wenn Pickelmale zu sehen sind? Wir haben Tipps, um sie zu entfernen oder zumindest weniger auffällig zu machen.

Wenn man häufig in den sozialen Medien unterwegs ist, fallen Beautyfilter kaum noch auf. Sie lassen die Haut makellos und ebenmäßig aussehen und suggerieren, dass es Standard sein sollte, so auszusehen. Tatsache ist aber, dass viele Menschen entweder mit unreiner oder narbiger Haut zu kämpfen haben. Und sie sollten wissen: Dafür sollte sich niemand schämen oder unrealistischen Zielen hinterherjagen. Wer sich aber eine ebenmäßigere Haut wünscht und beispielsweise Pickelmale entfernen möchte, kann sich mit folgenden Tipps behelfen.

Was sind Pickelmale?

Zuerst einmal: Pickelmale sind eigentlich eine sogenannte Hyperpigmentierung, die entsteht, nachdem ein Pickel sich entzündet hat und dann UV-Strahlung ausgesetzt wurde. Dadurch wird an dieser Stelle mehr Melanin produziert und sie wird dunkler als der Rest der Gesichtshaut. In der Regel sind diese Stellen weder erhaben noch vertieft und auch deutlich unauffälliger als beispielsweise Pickel- oder Aknenarben.

Und: Oft verschwinden die Male von selbst nach einiger Zeit. Sie schmerzen nicht und sind nur als Verfärbung auf der Haut sichtbar. Mit zunehmendem Alter kann es allerdings etwas länger dauern, bis sie weniger sichtbar werden. Wen sie stören, kann aber etwas nachhelfen. Am besten mit sanften Mitteln, die die Haut nicht reizen.

Pickelmale entfernen: Diese Mittel können helfen

Hausmittel

So kann beispielsweise Johanniskrautöl dabei helfen, Pickelmale Schritt für Schritt zu entfernen beziehungsweise aufzuhellen. Auch Hausmittel wie Apfelessig (Wasser und Apfelessig im Verhältnis von 1:1, aufgetragen wie ein Gesichtswasser) können mit Geduld gegen die Verfärbungen hilfreich sein und sind in der Regel schonend und günstig. Apfelessig kann die Haut beruhigen und ebenmäßiger aussehen lassen. Wer sehr empfindliche Haut hat, kann es erst einmal mit einem Verhältnis von 1:4 versuchen, also sehr verdünnt mit Wasser.

Wichtig: Sie sollten mit der Nutzung von Hausmitteln vertraut sein und Ihre Haut gut kennen. Wer unsicher ist, sollte in jedem Fall mit einem Hautarzt sprechen und nichts auf gut Glück versuchen. Und es gilt: Wundermittel gibt es nicht, alle Tipps benötigen eine regelmäßige Anwendung und haben keine sofortige Wirkung.

Ein weiteres (Haus-)Mittel, das dabei helfen kann, um Pickelmale zu entfernen, ist eine Heilerde-Maske, die Sie entweder selbst machen oder in unterschiedlichen Varianten und mit unterschiedlichen Zusätzen fertig kaufen können. Auch sie beruhigt und kann die Haut klären.

Peelings

Auch Peelings können dabei unterstützen, wenn Sie Pickelmale entfernen möchten. Beispielsweise können Fruchtsäure-Peelings die Haut ebenmäßiger aussehen lassen, wenn sie regelmäßig angewendet werden. Wem diese Peelings zu aggressiv sind, kann etwa auf ein sanfteres Peeling zurückgreifen. Geeignet sind etwa enzymatische Peelings, die abgestorbene Hautschüppchen ablösen und zusätzlich leicht desinfizierend wirken. Übrigens: Je grobkörniger das Peeling, desto aggressiver ist es in der Regel. Diese Peelings sollten maximal zwei mal die Woche angewendet werden, um die Haut nicht zu sehr zu reizen oder auszutrocknen.

Pickelmalen vorbeugen

Wenn bereits Pickel vorhanden sind, ist es am besten, sanft gegen sie vorzugehen und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht entzünden und somit auch keine Pickelmale im Nachhinein zu entfernen sind. Gegen Pickel kann etwa Zinksalbe helfen. Das enthaltene Zinkoxid fördert die Wundheilung und verhindert so unschöne und bleibende Folgen.

Zudem ist es immer ratsam, die Haut mit einer Sonnencreme vor UV-A und -B-Strahlen zu schützen – und zwar mit einer geeigneten Sonnencreme. Das kann vor Verfärbungen schützen und hilft zusätzlich dabei, dass die Haut nicht vorzeitig altert.

Wer sich langfristig ebenmäßige und reinere Haut wünscht, kann auch auf eine LED-Maske zurückgreifen. Durch die regelmäßige Nutzung des Geräts kann unreiner Haut und sogar vorzeitiger Hautalterung vorgebeugt werden. Hinweise und Tipps zur Nutzung einer LED-Maske haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Weitere Tipps

Pickel sollten Sie nicht aufkratzen oder ausdrücken, um Pickelmale oder gar Narben zu verhindern.

Nutzen Sie Make-up, sollten Sie es abends immer gründlich entfernen, um Hautunreinheiten vorzubeugen und die Poren nicht zu verstopfen.

Zur Pflege eignet sich abends eine leichte Creme.

Ein gesunder Lebensstil mit viel Bewegung, einer ausgewogenen Ernährung und dem maßvollen Konsum von Alkohol oder Zigaretten kann dabei helfen, Pickeln vorzubeugen.

Auch eine Behandlung bei Expert:innen kann helfen, Pickelmale zu entfernen: Laser oder Microneedling sind etwa Methoden, die Sie zurate ziehen können. Dazu sollten Sie sich bei Ihrem Arzt beraten lassen.

Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keinen Hautarztbesuch. Sollten Sie etwas Ungewöhnliches auf Ihrer Haut beobachten oder nach der Verwendung von Kosmetika oder Geräten Ausschlag oder Ähnliches bekommen, sollten Sie einen (Haut-)Arzt aufsuchen.

