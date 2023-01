Unreine Haut kennzeichnet sich häufig durch das Auftreten von Pickeln, Mitessern und Hautrötungen. Diese Symptome können sich am ganzen Körper zeigen, ob im Gesicht, am Rücken oder den Schultern. Welche Tipps und (Haus-)Mittel helfen, erfahren Sie hier.

Pickel, Pusteln und Mitesser auf der Haut sorgen bei Betroffenen für Scham, denn unreiner Haut haftet oft das Vorurteil an, die Haut nicht ausreichend zu pflegen. Wichtig ist, die unreine Haut einzuordnen, denn das Erscheinungsbild ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. In den meisten Fällen können Pickel, Mitesser und Hautrötungen durch Veränderungen der Pflegeroutine und Lebensweise wirksam bekämpft werden, in anderen Fällen stecken andere Ursachen hinter den Hautunreinheiten und nur der Besuch beim Hautarzt kann die Auslöser klären. Welche Tipps und (Haus-)Mittel gegen unreine Haut helfen und wann Sie einen Arzt aufsuchen sollten, lesen Sie hier.

Affiliate Link -12% Heilerde-Paste: unterstützende Hilfe bei Akne und fettiger Haut Jetzt shoppen 3,95 € 4,49 €

Unreine Haut: Das gilt es zu beachten

Unreine Haut, ob im Gesicht, an den Schultern oder auch dem Rücken beeinflusst das Wohlbefinden von Betroffenen im Alltag maßgeblich. Die Angst, darauf angesprochen zu werden oder Haut im Sommer zu zeigen, ist häufig ein Begleiter und schränkt Menschen mit unreiner Haut ein. So können nicht nur juckende und entzündete Pickel Probleme verursachen, sondern auch die psychischen Begleiterscheinungen. Menschen mit unreiner Haut sind daher immer auf der Suche nach (schneller) Hilfe, sodass die Beeinträchtigungen verschwinden und die Haut wieder rein und geschmeidig aussieht. Es genügt oft schon, wenn Sie Ihre Ess- und Lebensgewohnheiten umstellen oder die unreine Haut mit geeigneten Produkten aus der Drogerie oder Apotheke selbst behandeln. Folgende Tipps sind außerdem zu beachten:

Lauwarmes Wasser: Verwenden Sie weder zu heißes noch kaltes Wasser zum Reinigen der Haut, das könnte Ihre Haut unnötig reizen.

Verwenden Sie weder zu heißes noch kaltes Wasser zum Reinigen der Haut, das könnte Ihre Haut unnötig reizen. Pickel abheilen lassen: Das Verlangen ist zwar groß selbst Hand anzulegen, aber am besten heilen Pickel von allein ab. Wer versucht sie auszudrücken, könnte die entzündete Stelle verunreinigen und somit verschlimmern.

Das Verlangen ist zwar groß selbst Hand anzulegen, aber am besten heilen Pickel von allein ab. Wer versucht sie auszudrücken, könnte die entzündete Stelle verunreinigen und somit verschlimmern. Klima: Kälte, Wärme oder UV-Strahlung können die natürliche Schutzbarriere der Haut stören und somit Pickel, Mitesser und Rötungen begünstigen.

Kälte, Wärme oder UV-Strahlung können die natürliche Schutzbarriere der Haut stören und somit Pickel, Mitesser und Rötungen begünstigen. Lebensweise: Eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse hat einen positiven Effekt auf die Haut. Fettige, zuckerhaltige Lebensmittel fördern Unreinheiten hingegen. Auch die Aufnahme von ausreichend Flüssigkeit hilft, um der Haut einen gesunden Teint zu verleihen.

Eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse hat einen positiven Effekt auf die Haut. Fettige, zuckerhaltige Lebensmittel fördern Unreinheiten hingegen. Auch die Aufnahme von ausreichend Flüssigkeit hilft, um der Haut einen gesunden Teint zu verleihen. Nicht ins Gesicht fassen: Auf den Handflächen befinden sich viele Bakterien, daher ist regelmäßiges Händewaschen wichtig. Verwenden Sie außerdem verschiedene Handtücher für Ihr Gesicht und für die Hände.

Haut richtig reinigen und pflegen

Es gibt Pflege- und Reinigungsprodukte, die sich besonders gut für die Behandlung von unreiner Haut eignen. Dazu gehören:

Nicht-komedogene Produkte

Der Begriff Komedogen bezieht sich auf Stoffe, die Unreinheiten auslösen und die Poren verstopfen. Eine Zusammensetzung, die die Poren der Haut nicht verstopft, wird als Nicht-komedogen bezeichnet. Wenn Sie beispielsweise Make-up tragen, um die Hautunreinheiten zu überdecken, sollten Sie auf jeden Fall auf Nicht-komedogenes Make-up zurückgreifen, das auf die Bedürfnisse unreiner, zu Akne neigender Haut abgestimmt ist.

pH-hautneutrale Produkte

Die regelmäßige Reinigung und Pflege der Haut ist wichtig, sollte aber nicht den wichtigen Säureschutzmantel der Haut angreifen. pH-hautneutrale Produkte können helfen die natürliche Schutzbarriere der Haut zu schützen. Der pH-Wert sollte dabei etwa 5,5 betragen, denn das entspricht dem natürlichen Säureschutzmantel der Haut. Außerdem sind bei unreiner Haut parfümfreie und hautfreundlichen Produkte sinnvoll, die die Haut nicht zusätzlich reizen.

Affiliate Link Kiehl's Ultra Facial Hydrating Concentrated Gesichtsseife Jetzt shoppen 16,50 €

Natürliche Heilmittel

Hausmittel können bei unreiner Haut ebenfalls helfen. Der Vorteil ist, es gibt sie beinahe überall und sie sind für die Haut leicht verträglich. Heilerde gehört beispielsweise dazu, das mineralische Pulver ist besonders hautverträglich und die Inhaltsstoffe können dabei helfen, Pickel schneller abheilen zu lassen. Es gibt Heilerde sowohl als loses Pulver als auch als fertige Maske zur äußeren Anwendung. Wussten Sie, dass auch Aloe vera ein wirksames gegen Unreinheiten sein kann? Die darin enthaltenen Wirkstoffe sind adstringierend und antibakteriell. Außerdem sind beispielsweise Gele mit Aloe vera feuchtigkeitsspendend und eignen sich ideal für trockene Haut, die zu Pickeln, Mitessern und Rötungen neigt.

Affiliate Link SANTAVERDE classic toner sensitive Gesichtsspray Jetzt shoppen 16,42 €

Unreine Haut tritt nicht nur im Gesicht auf, sondern auch an den Schultern, auf der Brust oder am Rücken © Getty Images

Hauttyp bestimmen

Welche die richtigen Pflege- und Reinigungsprodukte für Sie sind, entscheidet Ihr Hauttyp. Wer den eigenen Hauttyp kennt, kann die Produkte darauf abstimmen, sodass Unreinheiten vermindert werden können.

Hauttyp Beschreibung Produkte Normale Haut Normale Haut ist in der Regel pflegeleicht. Unreine Haut tritt seltener auf, kann aber zum Beispiel durch Hormonumstellungen, falsche Pflege oder Ernährung entstehen. Reinigung Pflege Fettige Haut Man erkennt fettige Haut an großen Poren und einem leichten Glanz, der nie ganz verschwinden will –ähnlich wie Hautunreinheiten und Akne. Reinigung Pflege Trockene Haut Trockene Haut weist oft schuppige Stellen auf und bedarf einer besonders feuchtigkeitsspendenden Pflege. Reinigung Pflege Mischhaut Die sogenannte T-Zone (Stirn, Nase, Kinn) ist bei Mischhaut oft fettig, der Rest hingegen eher trocken. Die Pflegeprodukte sollten die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, aber nicht zusätzlich fetten. Reinigung Pflege

Unreine Haut: Ursachen

Wenn Mitesser, Pickel, Hautrötungen oder sogar Akne auftreten, kann das verschiedene Ursachen haben.

Mitesser

Dunkle Mitesser entstehen, wenn die Drüsen übermäßig viel Talg produzieren und dieser nicht durch den Kanal des Talgdrüsenfollikels austreten kann, weil die Haut verhornt ist. Der eingelagerte Hautfarbstoff Melanin reagiert mit dem Sauerstoff in der Luft und färbt den Mitesser dunkel. Besonders häufig treten sie auf Stirn, Nase und Kinn auf.

Pickel und Rötungen

Gehen aus den verstopften Poren Hautentzündungen hervor, spricht man von Pickeln. Die Haut rötet sich, Bakterien können sich ansiedeln und zu einer Infektion führen. Häufig tritt auch ein Eiterherd auf, der den Pickeln einen weiß-gelblichen Stich gibt.

Akne

Wenn Pickel regelmäßig und verstärkt auftreten, spricht man von Akne. Es handelt sich um eine hormonbedingte Erkrankung, die vor allem mit den männlichen Geschlechtshormonen zusammenhängt. Nicht jede Akne ist gleich, denn es gibt verschiedene Formen und Härtegrade. Häufig tritt sie in der Pubertät auf, wenn die Hormone im Körper verrückt spielen. Die männlichen Hormone sorgen dafür, dass die Talgdrüsen verstärkt Hautfett produzieren. Wenn die Ausführungsgänge der Talgdrüsen allerdings verengt sind, kann das überschüssige Hautfett nur schwer austreten und der Talg staut sich. Akne tritt nicht nur in der Pubertät auf, sondern auch im Erwachsenenalter. Es handelt sich um eine Erkrankung und Betroffene leiden unter den Symptomen.

Wann sollten Sie zum Arzt?

Unreine Haut ist normal, jeder ist im Leben mindestens einmal davon betroffen, daher muss nicht bei jeder Hautrötung oder jedem Pickel ein Arzt aufgesucht werden. Wenn Sie allerdings unter der unreinen Haut leiden, die Symptome nicht verschwinden und Mitesser und Pickel flächendeckend auftreten oder sich großflächige Knötchen, Blasen oder Hautentzündungen entwickeln, sollten Sie sich Hilfe bei einem Hautarzt suchen. Gesunde Ernährung oder Reinigungsprodukte aus der Drogerie und Apotheke reichen dann nicht mehr aus. Der Arzt kann die Form der Akne bestimmen und mit Ihnen gemeinsam eine geeignete Behandlung festlegen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.