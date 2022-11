von Ilona Kriesl Hebammen auf bestimmten Klinikstationen sollten ab 2025 nicht mehr im Pflegebudget berücksichtigt werden. Die Studentin Michelle Franco war "betroffen", als sie davon hörte. Was sie nun von Gesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet.

In den vergangenen Tagen gab es viel öffentliche Aufmerksamkeit rund um die künftige Finanzierung von Hebammen in Krankenhäusern. Auslöser war eine Finanzreform der gesetzlichen Krankenversicherung: Das sogenannte GKV-Finanzstabilisierungsgesetz sah vor, dass Hebammen in Kliniken neben weiteren Berufsgruppen ab 2025 nicht mehr über das Pflegebudget finanziert werden sollten. Der Bundestag hatte es bereits im Oktober verabschiedet. Betroffen von der Änderung wären beispielsweise Hebammen auf Wochenbettstationen gewesen, nicht aber jene im Kreißsaal.