Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister, sagt am 21. Dezember 2020 in Hinblick auf die Mutation des Coronavirus : "Letztlich haben wir am Wochenende gesehen, dass die britische Regierung eine substanziell veränderte Gefährdungseinschätzung bekanntgegeben hat, die sich natürlich auch für uns auswirken wird, insbesondere wenn der Flugverkehr weiter aufrechterhalten wird. Wir haben letztlich noch nicht abschließende Informationen, um das endgültig zu bewerten, aber wir müssen vorsichtig sein. Und das, was wir getan haben, sind die ersten Schritte in diese Richtung. Wir haben ebenso wie viele andere europäische Staaten über das Wochenende zunächst einmal Sofortmaßnahmen getroffen, um eine unkontrollierte Einschleppung dieses mutierten Virus zu verhindern. Und dabei ist uns außerordentlich wichtig - und das findet gerade zurzeit in Brüssel statt - dass es zu einem koordinierten europäischen Vorgehen kommt. Und deshalb haben wir sofort den europäischen Krisen-Reaktionsmechanismus aktiviert. Und in diesem Augenblick findet die entsprechende Koordinierungssitzung in Brüssel statt. Und wir werden uns bei den weiteren Schritten, insbesondere wie die Maßnahmen auch über den 31.12. dieses Jahres hinaus gestaltet werden, sehr eng mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union abstimmen. Denn es ist natürlich wichtig, dass das eine Regelung ist, die für alle gilt und ein entsprechendes, ein entsprechender Einreisestopp oder ein entsprechendes Flugverbot nicht über andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union umgangen werden kann. Das versuchen wir europäisch zurzeit zu koordinieren, um damit auch einen Gesamtansatz zu haben, der für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gilt."