von Bernhard Albrecht Zwei Kilogramm Mikroben, also winzig kleiner Lebewesen, tragen Menschen in ihren Därmen. Bei manchen ist ihr Mix besonders gesund – transplantiert kann er chronisch Kranke genesen lassen. Die Infektiologin Maria Vehreschild erklärt, wie das geht.

Bei minus 80 Grad lagern in einer Tiefkühltruhe an der Uniklinik Köln die Stuhlproben besonders gesunder Spender. Werden sie aufgetaut, erwachen darin Aberbillionen Mikroben zu neuem Leben, die die Därme dieser Spender einst besiedelt haben. Transplantiert man diese Proben in Form von Kapseln Menschen, die an chronischen Darminfektionen und -entzündungen leiden, aber auch an Autoimmunerkrankungen oder Krebs, könnte das einen entscheidenden Schritt in Richtung Heilung bedeuten. Denn die Bakterien, Pilze und Viren, die in jedem von uns leben, bilden ein komplexes Ökosystem – und wie dieses genau zusammengesetzt ist, entscheidet mit über Gesundheit und Krankheit.