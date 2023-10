von Bernhard Albrecht Zwei Kilogramm Mikroben tragen Menschen in ihren Därmen. Bei manchen ist ihr Mix besonders gesund. Transplantiert man diesen chronisch Kranken, können diese genesen. In der Krebsmedizin gab es zuletzt spektakuläre Therapie-Erfolge

Bei minus 80 Grad lagern in einer Tiefkühltruhe an der Uniklinik Köln die Stuhlproben besonders gesunder Spender. Werden sie aufgetaut, erwachen darin Aberbillionen Mikroben zu neuem Leben, die die Därme ihrer Spender besiedelt haben. Transplantiert man diese Proben in Form von Kapseln Menschen, die an chronischen Darminfektionen und -entzündungen, aber auch Autoimmunerkrankungen oder Krebs leiden, könnte das einen entscheidenden Schritt in Richtung Heilung bedeuten. Denn die Bakterien, Pilze und Viren, die in jedem von uns leben, bilden ein komplexes Ökosystem – und wie dieses genau zusammengesetzt ist, entscheidet mit über Gesundheit und Krankheit.

Aufgebaut hat die Mikroben-Sammlung die Infektiologin Maria Vehreschild, die heute an der Uniklinik Frankfurt lehrt und forscht. Im Gespräch mit dem stern ist sie bemüht, übertriebene Hoffnungen zu dämpfen. Und doch merkt man schnell, wie sehr sie für ihr Forschungsgebiet brennt und welche großen Chancen für chronisch Kranke sie schon am Horizont sieht.

Frau Vehreschild, kürzlich schickte mir ein Unternehmen unaufgefordert einen Selbsttest zur Analyse meiner Darmflora. Der Test soll meine "individuellen Schwachstellen" aufspüren, und je nach Ergebnis bekomme ich dann individuelle Ernährungsempfehlungen. Was ist da dran?

Ich sehe solche Tests im Rahmen der klinischen Versorgung sehr kritisch. Natürlich analysieren wir für wissenschaftliche Zwecke das Mikrobiom möglichst vieler Proband:innen, aber für die tägliche ärztliche Praxis sehe ich keine Indikationen. Aus den Testergebnissen können meiner Meinung nach weder sinnvolle Empfehlungen noch Therapien abgeleitet werden, dazu wissen wir noch zu wenig. Es ist ein Grundsatz der Medizin, dass man keine Tests machen sollte, wenn diese zu keinem verwertbaren Ergebnis führen. Denn das führt in der Regel nur zu Verunsicherung. Und dann werden auch oft Dinge entschieden, die nicht gut sind für die Patient:innen.

Die Infektiologin Maria Vehreschild forscht an den Unikliniken Frankfurt und Köln über die Transplantation von Mikroben aus dem Darm gesunder Spender zur Therapie chronischer Krankheiten © Maria Vehreschild

Auf der Website fand ich ein Angebot für ein Probiotikum, das ich dann einnehmen könnte, um fitter und gesünder zu werden.

Es gibt Präbiotika und Probiotika, um das einmal klarzustellen. Präbiotika sind die Nahrung, die Bakterien zu sich nehmen, und mit der Einnahme fördert man das Wachstum von bestimmten Bakterien – so die Idee, die im Grunde ja einleuchtet. Probiotika hingegen sind die Bakterien selbst, die angeblich einen gesundheitsfördernden Effekt haben. Es gibt jedoch sehr wenige Studien, die belegen, dass solche Prä- oder Probiotika wirklich einen gesundheitsfördernden Effekt haben. Sie fallen fast alle unter die Kategorie Nahrungsergänzungsmittel. Und um ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen, muss man nur wenig Studiendaten vorlegen.

Und doch werden ja manche Probiotika sogar in medizinische Leitlinien empfohlen. Das muss ja einen Grund haben…

Das stimmt, aber da handelt es sich um sehr wenige Probiotika, die tatsächlich Studien und Zulassungsverfahren für Medikamente durchlaufen haben. Sie werden in bestimmten Fällen eingesetzt bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa. Gerade wird auch ein Probiotikum gegen Infektionen mit dem Problembakterium Clostridioides difficile in einer größeren Studie erprobt. Diese Infektionen treten nach Antibiotika-Einnahme auf und führen zu schwer behandelbaren Durchfallerkrankungen. Auf solche Entwicklungen setze ich mehr Hoffnungen als auf Probiotika, die man sich im Drogeriemarkt kaufen kann.

Ein anderer Weg, gesunde Mikroben in den Darm zu bringen, sind Stuhltransplantationen, wie Sie sie durchführen. Für wen kommen sie infrage?

Bisher vor allem auch bei Patient:innen mit Clostridioides-difficile-Infektionen. Und zwar erst dann, wenn diese Infektionen wiederkehren, also nach dem zweiten Rezidiv. Das ist die weltweit anerkannte und in Leitlinien auch nachdrücklich empfohlene Indikation. In Deutschland dürfen wir sie aber trotzdem nur als Heilversuch durchführen, das heißt, wir stellen ein Medikament individuell für eine Patient:in her, bei der andere Therapieoptionen versagt haben, und sind voll verantwortlich für den ganzen Vorgang. Das macht das Vorgehen sehr umständlich….

Moment, das verstehe ich nicht. Ein Heilversuch? Das würde nach meinem Verständnis bedeuten, dass es sich um eine Therapie mit fraglichem Erfolg handelt, zum Beispiel weil es kaum Studien gibt. Aber wenn die Behandlung sogar in der Leitlinie empfohlen wird, muss die Studienlage ja recht gut sein.

Ist sie auch, aber so ist es in Deutschland geregelt. Schließlich handelt es sich trotzdem nicht um ein zugelassenes Medikament. Deshalb kann ich es nur als Heilversuch anbieten. Das ist eine etwas bizarre Situation. In anderen Ländern fallen Stuhltransplantat-Produkte nicht unter das Arzneimittelrecht, sondern gelten als Transplantate. Eine solche gesetzliche Neuregelung würde uns das Vorgehen erleichtern.

Machen Sie denn auch Heilversuche für andere, schwere Erkrankungen?

Ja, in seltenen und sehr ausgesuchten Fällen. Aber ich würde es vorziehen, nicht konkreter zu werden, sonst rufen hier morgen 200 Patient:innen an, das könnten wir nicht bewältigen.

In diesen Kapseln, hergestellt an der Uniklinik Köln, leben Mikrobengemeinschaften aus dem Darm gesunder Spender, die zur Heilung chronischer Krankheiten beitragen können. Für einen Therapiezyklus nehmen Patientinnen und Patienten üblicherweise 30 Kapseln an einem Tag ein © Anastasia Tsakmaklis

Kürzlich erregten zwei Studien an Patienten mit weit fortgeschrittenem schwarzem Hautkrebs aus Israel Aufsehen…

Es sind noch sehr kleine Studien. Dabei handelte es sich um Patient:innen, bei denen bestimmte Immuntherapien, sogenannte Checkpoint-Inhibitoren, nicht wirksam waren. Die Studien basierten auf der Annahme, dass Patienten, die auf diese Therapie ansprechen, eine andere Mikrobiom-Konstellation haben als solche, die es nicht tun. Um dann zu sagen: Okay, diese Bakterien hier sind entscheidend für das Ansprechen.

Die israelischen Forschungsteams haben dann einfach Stuhltransplantationen mit Spendern durchgeführt, die selbst an schwarzem Hautkrebs litten und auf die Therapie angesprochen haben...

Genau. Und es war ein Riesenerfolg. Nach der Stuhltransplantation waren die Checkpoint-Inhibitoren bei einem Teil der Patienten wirksam, in der ersten Studie bei drei von zehn, in der zweiten bei sechs von fünfzehn. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, aber Sie müssen sich vorstellen, dass ohne diese Intervention alle Patient:innen in diesen Studien höchstwahrscheinlich gestorben wären.

Ist so ein spektakulärer Erfolg auch für andere Krebsarten zu erwarten?

Da wäre ich sehr vorsichtig. Die Idee ist ja nicht, dass die transplantierten Bakterien direkt auf den Tumor einwirken, sondern dass sie das Immunsystem umlenken. Das Immunsystem bekämpft dann den Krebs, den es davor nicht als Feind erkannt hat. Ohne dass wir schon genau verstehen würden, wie das funktioniert. Gezeigt wurde das jetzt eben für Checkpoint-Inhibitoren, aber noch nicht für andere Krebstherapien.

Profitieren auch Menschen mit Autoimmunerkrankungen von Stuhltransplantationen? Ich habe wissenschaftlich veröffentlichte Fallberichte gefunden, dass die Stuhltransplantation auch bei rheumatischen Erkrankungen oder Multipler Sklerose wirksam war…

Aber ja! Hier suchen wir aktuell noch Kliniker, die so eine Studie gerne mit uns auf den Weg bringen würden. Wir haben aber bereits Heilversuche bei Patienten nach Stammzelltransplantation durchgeführt – mit dem Ziel zu verhindern, dass das transplantierte Immunsystem die Organe des Empfängers angreift. Hier ging es also auch, so wie bei Autoimmunkrankheiten, darum, ein überschießendes Immunsystem zu bremsen. Und wir hatten Erfolge in Fällen, in denen wir das sehr früh gemacht haben, wenn die Abstoßungsreaktion gerade erst begonnen hatte.

Wie finden Sie eigentlich gesunde Spender für Ihre Stuhlproben-Bank in Köln?

Es ist sehr aufwändig. Zunächst müssen die Freiwilligen Fragebögen ausfüllen, in denen wir Krankheiten oder auch das Risikoverhalten abfragen, zum Beispiel Drogenkonsum. Denjenigen, die dann in Frage kommen, nehmen wir Blut ab und untersuchen ihren Stuhl auf krankheitsverursachende Bakterien. Denn ein reales Risiko bei so einer Stuhltransplantation ist, dass potenziell gefährliche Mikroorganismen auf den Empfänger übertragen werden und der dann erkrankt. Das wollen wir unbedingt vermeiden.

Und wenn die Spender da durchkommen, sind sie ein für alle Mal akzeptiert?

Nein, wir müssen sie immer wieder erneut screenen. Wenn sie zum Beispiel Antibiotika genommen haben oder sich auf einer Fernreise einen multiresistenten Erreger eingefangen haben, kommen sie erstmal nicht mehr als Spender:innen infrage. Und natürlich werden sie nochmals untersucht, wenn sie tatsächlich Stuhl für eine bestimmte Patient:in spenden.

Eine denkbare Alternative zur Stuhlspende durch Fremde wäre ja die Eigenstuhl-Transplantation. Also analog zur Eigenblutspende, die dann möglich ist, wenn man sich einer OP unterzieht, bei der man vorhersehbar viel Blut verlieren wird.

Das ist ein vielversprechender Ansatz. Denkbar wäre das zum Beispiel vor Therapien, bei denen das Immunsystem der Patient:innen medikamentös so stark unterdrückt wird, dass sie über längere Zeit Antibiotika nehmen müssen. Ich mache mir viel Gedanken über die Eigenstuhltransplantation. Eigentlich müsste man ja einfach allen Leuten sagen, wenn sie 18 Jahre alt und noch sehr gesund sind: Lasst euch ein Eigenstuhl-Präparat durch eine kompetente Institution anfertigen, das dann eingelagert wird. Aber das geht nicht aus regulatorischen Gründen. Denn rechtlich handelt es sich ja um Medikamente. Ich würde also ein Medikament für einen Gesunden herstellen. Dafür gibt es keine guten gesetzlichen Regelungen, und auch nicht dafür, in welchen Situationen ich es später verabreichen dürfte.

Die mögliche Heilkraft des Mikrobioms spricht sich im Netz herum. Es kursieren Do-it-yourself-Anleitungen. Ich kenne sogar einen jungen Mann mit einer entzündlichen Darmerkrankung, der das mit dem Stuhl eines Freundes ausprobiert hat. Was ist davon zu halten?

Davon ist dringend abzuraten. Ich vergleiche die Stuhltransplantation gerne mit der Bluttransfusion. Es würde niemand auf die Idee kommen, diese zu Hause selber vorzubereiten und umzusetzen, weil jedem klar ist, dass das gefährlich sein kann. Genauso gelten bei der Herstellung so eines Stuhl-Produktes sehr hohe Sicherheits -und Qualitätsstandards, über die wir ja schon gesprochen haben. Die kann niemand zuhause einhalten.

Werfen wir zum Schluss einen Blick in die Zukunft. Was wollen Sie in den kommenden Jahren in Ihrem Forschungsgebiet erreichen?

Ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Wissenschaftler:innen als bisher mit unseren Präparaten arbeiten würden. Ich kann mir sehr viele Indikationen vorstellen, für die man spannende Studien mit unseren Präparaten aufsetzen könnte. Gerade in der Krebsmedizin sehe ich ein noch großes Potenzial für den therapeutischen Einsatz von Stuhltransplantationen. Und wir könnten deutlich mehr herstellen.