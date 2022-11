Machen Sie einen Spaziergang im Wald.

Besonders in der kalten Jahreshälfte wollen sich viele Menschen am liebsten den ganzen Tag Zuhause einmummeln. Dabei kann ein Spaziergang an der frischen Luft sich enorm positiv auf unser Wohlbefinden auswirken – und zwar unabhängig vom Wetter. Spazierengehen mindert laut aktueller Studienlage nicht nur Stress und kann die Symptome von Depressionen reduzieren, sondern stärkt auch unser Immunsystem und unsere Konzentration. Und ganz nebenbei können wir uns so das bunte Farbspiel vom Herbst aus nächster Nähe anschauen.

