von Tina Pokern Fliegen die Pollen erst einmal, haben Allergiker draußen ihre liebe Not. Die Nase läuft, die Augen jucken, der Hals kratzt. Heuschnupfen ist eine leidige Sache. Das sind die besten und günstigsten Medikamente, die Sie ohne Rezept bekommen.

Gegen nichts sind die Deutschen allergischer als harmlose Blütenpollen. Juckende Augen, laufende Nase – etwa 15 Prozent der Erwachsenen im Land leiden an Heuschnupfen. Und es werden immer mehr. Laut Expert:innen hat das auch mit Effekten der Klimakrise zu tun. Denn inzwischen blühen viele Pflanzen wie die Hasel nicht nur früher, sondern auch länger – zudem werden mehr Pollen produziert. Für Allergiker:innen bedeutet das kürzere Schonzeiten, mehr Leid. Die Stiftung Warentest hat sich die rezeptfreien Heuschnupfen-Mittel angesehen und die besten und zugleich günstigsten aufgelistet.

Sind die Pollen einmal unterwegs, wird die Außenwelt für Heuschnupfen-Allergiker:innen zum Feind. Die Pollen setzen sich auf der Kleidung, in den Haaren, in der Nase fest. Wer sich vor bösen Überraschungen schützen möchte, findet tagesaktuelle Vorhersagen in Pollenflugkalendern. Ist die Pollenbelastung stark, können Betroffene abwägen, ob sie sich nach Draußen wagen oder es doch lieber mit Abschottung versuchen: Fenster zu und drinnen bleiben. Alternativ helfen Pollenschutzgitter. Auch ein Luftreiniger ist, so Stiftung Warentest, eine Überlegung wert.

Linderung von Heuschnupfen-Symptomen

Da Pollen von draußen nach drinnen eingeschleppt werden können, sollten sich Betroffene vor dem Schlafengehen die Haare waschen und die "Draußen"-Kleidung nicht im Schlafzimmer ausziehen. Tägliche Nasenduschen mit Salzwasser helfen außerdem, die allergische Reaktion abzumildern. Durch diese werden die Pollen aus der Nase gespült.

Hilft das alles nicht, kann der Allergie medikamentös entgegengewirkt werden. Die besten und günstigsten Mittel hat die Stiftung Warentest ermittelt. Die Tester empfehlen einen zielgenauen Einsatz. Dazu gehören rezeptfreie Nasensprays und Augentropfen, manche davon wirken nur vorbeugend, andere werden zur akuten Behandlung eingesetzt.

Erwachsene können außerdem auf Cortisonsprays zurückgreifen, welche effektiver gegen Heuschnupfensymptome wirken als Tabletten oder flüssige Mittel. Sowohl bei Augentropfen als auch bei Nasensprays sollten Verbraucher:innen laut Warentest darauf achten, dass keine Konservierungsstoffe enthalten sind. Bei stärkeren Reaktionen können Antihistaminika eingenommen werden.

Die günstigsten und besten rezeptfreien Heuschnupfen-Mittel

Stiftung Warentest hat rezeptfreie Medikamente gegen Heuschnupfen geprüft und die besten Mittel, die zudem preisgünstig sind, aufgelistet. Das sind die Top 5.

Allergie-Tabletten

Preiswert sind vor allem Cetirizin-Tabletten zur akuten Behandlung. Die gibt es bereits ab drei Euro, zum Beispiel von Ceitidex (2,93 Euro).

Augentropfen

Augentropfen, die sowohl vorbeugend als auch zur akuten Behandlung genutzt werden können, werden bereits für rund sechs Euro angeboten, zum Beispiel Ketotifen Stulln (6,19 Euro). Die preiswertesten Augentropfen zur Akutbehandlung stellt Azela-Vision Sine (5,78 Euro).

Nasensprays

Die günstigsten Nasensprays kosten etwa acht Euro. Pollicrom (7,97 Euro) wird zur vorbeugenden Behandlung eingesetzt, das günstigste zur Akutbehandlung bietet Levocamed (8,28 Euro).

Den gesamten Test mit allen empfohlen Heuschnupfen-Mitteln finden Sie gegen Gebühr auf test.de.