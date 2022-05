von Christoph Koch Es ist Heuschnupfen-Hochsaison – und in diesem Jahr für Pollenallergiker besonders schlimm: Was der Grund dafür ist, ob Masken helfen und warum der Gang zum Arzt sinnvoll sein kann.

Warum ist es gerade so schlimm mit dem Heuschnupfen?

In diesem Jahr kommen zwei Dinge zusammen: Anders als bei den schweren Sommerdürren zur Wende des Jahrzehnts herrschte schon im Frühjahr eine große Trockenheit. Wie mit allen Stäuben ist es auch mit Pollen so, dass sie in trockener Luft am besten schweben. Luftzug, durch Wind, aber auch durch den Verkehr, wirbelt sie obendrein wieder auf. Dadurch sind Pollenallergiker jetzt über Wochen einer besonders hohen Dosis Blütenstaub ausgesetzt gewesen. Hinzu kommt noch eine Besonderheit im Wachstumszyklus von Bäumen.

Was ist denn los mit den Bäumen?