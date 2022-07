Sommer, Sonne, Sonnenschein – es könnte so schön sein, wenn die Temperaturen nur nicht so weit nach oben klettern würden. Während sommerliche 25 Grad für die meisten Menschen noch angenehm sind, sorgen Temperaturen über 35 Grad gerade bei älteren Menschen für eine Belastung. Also sucht – zumindest fast jede und jeder – an einem heißen Sommertag nach Abkühlung. Denn mal ganz ehrlich, wenn sogar im Norden Deutschlands 38 Grad angekündigt sind, ist es sogar zu viel Hitze für Sonnenanbeter:innen. Zum Glück gibt es ein paar Tipps, um auch an heißen Tagen für etwas Abkühlung zu sorgen und dem Körper zu helfen, die hohen Temperaturen besser zu überstehen.

Nicht jede Idee verschafft wirklich Abkühlung

Doch nicht jeder Impuls, der vermeintlich für etwas mehr Frische an einem heißen Sommertag sorgen soll, hilft wirklich. Manch eine Idee bewirkt sogar für das Gegenteil: Der verständliche Griff zur kalten Limonade oder der Sprung unter die eiskalte Dusche ist dabei nicht die beste Wahl, um hohe Temperaturen erträglicher zu machen. Ein eiskaltes Getränk kann zwar kurzzeitig für eine Erfrischung sorgen, bekommt dem Körper allerdings nicht so gut. Denn der Organismus muss viel Energie aufbringen, um die Körprtemperatur zu regulieren. Die Folge: Man schwitzt noch mehr. Es werden zusätzlich Kalorien verbrannt und zusätzliche Körperwärme entsteht. Das kalte Getränk sorgt also nicht für die erhoffte Abkühlung, wie stern berichtete.

Wer einen kühlen Kopf bewahren will, sollte besser eine andere Getränkewahl als eiskalte Zitronenlimonade treffen. Wir geben in der Bilderstrecke hilfreiche Tipps, um heiße Tage etwas erträglicher zu machen!

Quellen: WDR,Agaplesion 1, Agaplesion 2, Bundesärztekammer, DZW, T-Online