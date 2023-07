von Ellen Ivits Ein höhenverstellbarer Tisch ist in der modernen Arbeitswelt längst ein Must-have. Elegantes Design, durchdachte Details und konsequente Funktionalität – das sind die Eigenschaften, auf die der Hersteller FelxiSpot bei seinen Büromöbeln setzt. Im Test zeigt sich die Qualität.

In wenigen Wochen heißt es wieder für Abertausende von Schülern: die Schulbank ruft. Die sprichwörtlichen Schulbänke gehören längst der Vergangenheit an. Und auch die heimischen Kinder- Jugend- und Arbeitszimmer können vielerorts ein Möbel-Update vertragen. Ein höhenverstellbarer Schreibtisch gehört inzwischen zu den Must-have moderner Büroräume. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Flexibilität, Bewegung, Abwechslung und ein entlasteter Rücken.

Der Hersteller FelixiSpot hat sich auf dem Gebiet der modernen Büro-Möbel bewährt. Das US-Unternehmen hat die Veränderungen in der Arbeitswelt frühzeitig erkannt und ist schnell mit passenden Innovationen in einen wachsenden Markt vorgeprescht.

FlexiSpot verfügt über einen ganzen Katalog von Produkten, die den Arbeits- oder Schulalltag um Vielfaches erleichtern. Fortschrittliches Design und Technologie sind die Merkmale der ergonomischen Möbel.

Wir haben ein Exemplar von FlexiSpot für Sie getestet, das sich aufgrund seiner Größe aber auch seiner besonderer Features nicht nur für Erwachsene sondern auch für Kinder hervorragend eignet: das EHD2. Der Hersteller verspricht eine leise, schnelle und stabile Lösung – und eine dreijährige Garantie. Aber lohnt sich der höhenverstellbare Tisch wirklich? Und hält er das, was der Hersteller verspricht? Schließlich beläuft sich der Originalpreis für dieses Modell auf 499 Euro.

Lieferung und Aufbau

Geliefert wird der Tisch von FlexiSpot in einem einzigen großen Paket. Das Gewicht liegt bei stolzen 51,5 Kilogramm. Wer sich also das Produkt nicht direkt ins Büro oder ins Home Office liefern kann, sollte also das schwere Gewicht für einen möglichen Transport von der Postfiliale berücksichtigen. Auch von den Maßen her wird das Paket nicht in jedes Auto passen: 136,8×71,4×18,5 Zentimeter.

Ist das Paket aber erst einmal an Ort und Stelle geht der Aufbau wie von Zauberhand. Die Verpackung ist sehr hochwertig und professionell. Die einzelnen Bauelement sind wie im Tetris-Spiel in dem Karton untergebracht. Die zwei Schubladen sind bereits vormontiert. Die Tischbeine lassen sich mit wenigen Handgriffen an der glatten Faser-Tischplatte montieren.

Am besten die Tischplatte mit der Unterseite nach oben auf den Boden legen und die Tischbeine von oben montieren. Das hierfür notwendige Werkzeug ist im Leibesumfang enthalten. Nach der Verbindung der Kabel, muss nur noch die Platte zur Abdeckung der Kabel moniert werden – und schon ist der Tisch einsatzbereit. Der Aufbau ist innerhalb einer halben Stunde erledigt und ist auch von einer einzelnen Person zu bewältigen.

Details des EHD2

Die Tischplatte misst 121 Zentimeter in der Länge und 60 in der Breite. Durch die helle Farbgestaltung in Weiß und Bambus fügt sich das Modell problemlos in moderne Wohnwelten. Die Kombination wirkt elegant und verleiht dem Arbeitsplatz einen klassischen und stillvollen Look.

Die Tischbeine sind qualitativ hochwertig und verleihen dem Tisch einen felsenfesten Stand. Die Traglast von 40 Kilogramm, die vom Hersteller angegeben wird, ist ohne weiteres drin.

Besonderes Highlight: Das EHD2 verfügt über drei USB-Anschlüsse an der rechten Seite – zwei Anschlüsse vom Typ A und eine vom Typ C. Hier lassen sich alle elektronischen Geräte laden – ein entscheidender Vorteil gegenüber den traditionellen höhenverstellbaren Schreibtischen.

Die zwei Schubladen sind überraschend geräumig. Hier sind Bücher, Hefte und Krimskrams schnell untergebracht und auf der Arbeitsfläche herrscht Ordnung.

Der Tisch kann auf eine Höhe zwischen 75 und 125 Zentimetern eingestellt werden. Somit ist er sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet. Das Runter- und Rauffahren funktioniert per Knopfdruck – davon können Kinder nie genug bekommen. Damit es hier zu keinen Unfällen kommt, verfügt das Modell über eine Antikollisionsfunktion. Sollte auf dem Weg nach unten dem Tisch etwas im Weg stehen, stoppen die Motoren.

Fazit

Das Modell EHD2 überzeugt durch klassisches, elegantes Design und durchdachte Details. Allein die bereits vormontierten Schubladen sind Gold wert. Der Zusammenbau kostet sonst Unmengen an Zeit und bedeutet nur nervige, mühselige Kleinarbeit. Die Qualität lässt keine Wünsche übrig. Durch die variable Höhe wird der Tisch auch für schnell wachsende Kinder zu einem treuen Begleiter durch die gesamte Schulzeit. Außerdem lassen sich vier Höhenpositionen speichern und auf Knopfdruck wieder herstellen, sodass der Tisch sich in Sekundenschnelle auf verschiedene Personen einstellen lässt. Eine Investion, die sich auszahlen wird.

Günstigere Alternativen

Wer allerdings keinen Tisch auf Jahre hinaus braucht, für ihn gibt es auch günstigere Alternativen. Der höhenverstellbare Schreibtisch von DCHouse bietet ein sehr ähnliches schlichtes Design und kostet knapp 260 Euro. Dafür gilt die Garantie auf das gesamte Produkt nur sechs Monate. Der Motor soll aber innerhalb von drei Jahren ausgetauscht werden können, der Rahmen innerhalb von 5 Jahren.

Eine ganz ähnliche Alternative des Herstellers Fezibo liegt preislich zwischen den beiden vorgestellten Modellen. Auch bei diesem Modell ist ein Anti-Kollisionssystem eingebaut. Die maximale Traglast liegt bei 68 Kilogram. Zudem ist der Tisch dank Lenkrollen mobil. Zwei kleine Schubladen über der Tischoberfläche bieten Stauplatz. Der Originalpreis liegt bei rund 290 Euro.

