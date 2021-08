Hohe Inzidenz vor allem bei Kindern und Jugendlichen: So sieht es in Ihrer Region aus

Vierte Corona-Welle? Hohe Inzidenz vor allem bei Kindern und Jugendlichen: So sieht es in Ihrer Region aus

Das Robert Koch-Institut (RKI) sieht Deutschland am Beginn einer vierten Welle, die vor allem unter jüngeren Menschen an Fahrt aufnehme. Sehen Sie, wie die Situation in den verschiedenen Altersgruppen in ihrer Region aussieht.

Es sind derzeit vermehrt die Jüngeren, die sich mit dem Corona-Virus infizieren. Das geht aus dem neuesten Wochenbericht des RKI hervor. Vor allem bei Menschen unter 35 Jahren, so geht es aus dem Bericht hervor, lagen die Infektionsraten in der vergangenen Woche deutlich über der Gesamtinzidenz.

Die untenstehende Tabelle zeigt die aktuellen Inzidenzen für alle deutschen Kreise und Städte aufgeschlüsselt nach Altersgruppen. Datenstand ist Freitag, 20 August 2021. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen bis 15 Jahren sind die Werte demnach teilweise deutlich höher als die Gesamtinzidenz – und dies nicht nur in Bundesländern, in denen die Minderjährigen nach dem Ferienende wieder regelmäßig in den Schulen getestet werden.

Tabelle: Inzidenzen nach Alter in Kreisen und Städten

Hinweis: Sie können die Tabelle nach den Spaltenköpfen sortieren oder nach einer gewünschten Stadt oder einem gewünschten Landkreis suchen. Wird die Tabelle nicht oder nicht korrekt dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Karte: Corona-Inzidenzen bei 5- bis 14-Jährigen

Die untenstehende Karte zeigt exemplarisch einen Überblick über die Inzidenzen in der Altersgruppe 5 bis 14 Jahre. Per Klick auf einen Kreis sehen sie den Wert für die Altersgruppe sowie die gesamte Inzidenz für die Region. Sie können auch in der Suche nach einem Kreis oder einer Stadt suchen.

Zur Ermittlung der altersabhängigen Inzidenzen pro Landkreis beziehungsweise Stadt hat der Analyst Sebastian Mohr vom Max-Planck-Institut Daten vom RKI und von Destatis aufbereitet und hier bei Github bereitgestellt. Der Datensatz wird regelmäßig aktualisiert.

Weitere Corona-Daten finden Sie unter stern.de/corona-daten

Weitere Quellen: RKI Wochenbericht