Was erwartet die deutsche Wirtschaft in der Corona-Krise, von den großen Konzernen bis zu den kleinen Händlern und Kneipiers? Was hilft das Kreditversprechen der Bundesregierung? Und was sollen Anleger jetzt tun? Im stern-Podcast „Wir und Corona“ berichtet Horst von Buttlar, Chefredakeur des Wirtschaftsmagazins „Capital“, wie er die vergangenen Wochen erlebt hat, wie Manager und Geschäftsführer ihre dramatische Situation geschildert haben und was für konkrete, weitere Maßnahmen jetzt hilfreich sein könnten – möglicherweise sogar Direktzahlungen für alle, die jetzt in Not geraten.

Von Buttlar beschreibt, wie der Harvard-Wirtschaftswissenschaftler Kenneth Rogoff diese Krise bewertet, warum sie eine Wucht entfalten könnte, die es möglicherweise seit der Wirtschaftskrise in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nicht mehr gegeben hat. Und von Buttlar warnt davor, dass möglicherweise alle, die jetzt noch wohlig in ihren Home Offices sitzen und sich an einer Art Corona-Urlaub erfreuen, den Ernst der Lage möglicherweise noch nicht verstanden haben.

