© Katrin Funcke c/o Büro

Eine Patientin leidet unter starkem Jucken und Schmerzen in ihrem Genitalbereich. Eine Geschlechtskrankheit ist jedoch nicht der Auslöser

Seit Monaten klagt eine Frau über Schmerzen beim Sex und Juckreiz – am Ende hilft eine einfache Salbe

Im Genitalbereich der Patientin ist irgendetwas nicht in Ordnung, sie spürt seit Monaten, wie sich ihre Vulva verändert. Tests auf Geschlechtskrankheiten fallen jedoch negativ aus – dahinter steckt etwas anderes. Aufgezeichnet von Diana Helfrich

Vor einiger Zeit kam eine Mittdreißigerin in meine gynäkologische Praxis und sagte: "Können Sie mal schauen? Alles fühlt sich so eng an." Beim ersten Termin einige Monate zuvor hatte sie über Juckreiz geklagt. Ihre Vulva war schon damals für die einer jungen Frau eher blass und trocken. Ein Abstrich zeigte einen bakteriellen Infekt, den ich mit Antibiotika behandelte.