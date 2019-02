Immer mehr Menschen weigern sich, ihre Kinder zu impfen, gerade erst hat die Weltgesundheitsorganisation die Impfgegner als "globale Bedrohung" bewertet. In den USA hat der Trend aktuell gefährliche Folgen: Überall im Land bricht die 2000 als besiegt erklärte Krankheit wieder aus, alleine im Bundesstaat Washington gab es schon mehr als 40 neue Fälle. Eine besorgte Impfgegnerin wollte deshalb Tipps, wie sie ihr Kind schützen kann - und erhielt vor allem Häme.

"Meine Dreijährige ist nicht geimpft und aktuell gibt es einen Masern-Ausbruch in meinem Bundesstaat. Ich freue mich über alle Vorschläge für Vorsichtsmaßnahmen, mit denen ich sie schützen kann" postete die Mutter in einer mittlerweile geschlossenen Facebook-Gruppe für Impfgegner. Und bekam noch in der Gruppe jede Menge Antworten, die ihr zwar nicht halfen, aber sehr unterhaltsam sind.

Flacherdenluft und eine Mauer

"Bring sie doch an den Rand der Flacherde. Da ist die Luft besser", schrieb ein Nutzer. Ein anderer empfahl die bei religiösen US-Amerikanern beliebte Worthülse "Thoughts and Prayers" (Gedanken und Gebete). "Baue eine Wand um sie und lass die Geimpften dafür bezahlen", riet ein Nutzer in klarer Anlehnung an Trumps Mauerpläne. Ein anderer empfiehlt einen Facebook-Post "1 like one prayer" (Ein Like, ein Gebet"). Auch diese sind bei konservativen Social-Media-Nutzern in den USA sehr beliebt.

Doch mit der Häme war es noch nicht vorbei. Der Post verbreitete sich schnell bei anderen sozialen Medien wie Twitter und Reddit - und sorgte auch dort für Lacher. "Meine Kinder haben sich total verändert, als ich sie impfen ließ. Es war gruselig. Jetzt sind sie sogar gegen vermeidbare Krankheiten immun", feixt etwa ein Twitter-Nutzer. "Ich verweigere das Essen und bin extrem hungrig. Jemand Vorschläge?", schrieb jemand bei Reddit.

Andere hatten tatsächlich Tipps - die aber kaum helfen dürften. "Ganz einfach, fünfmal am Tag mit Fensterreiniger abschrubben", schrieb ein Reddit-Nutzer. Ein anderer schlug "Franks Red Hot", eine Chili-Sauce, vor. "Besorg halt mehr Kristalle", hieß es von einem Dritten. Einer hatte gar eine ganz verrückte Idee: "Setze dein Kind einer geschwächten Form des Virus aus. Sein Immunsystem wird Antikörper entwickeln, die gelernt haben, es effektiv zu bekämpfen. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, das zu tun. Ich wette, es würde funktionieren." Dass da noch keiner drauf gekommen ist ...

Genau so funktioniert die klassische Impfung.

Quellen: Facebook, Twitter, Reddit

