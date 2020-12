Um Ansteckungsketten während der Coronavirus-Pandemie zu durchbrechen, muss man Kontakte vermeiden und positive Personen schnell isolieren. Dafür könnte dieses Test-Kit, das in Australien konzipiert wurde, sehr hilfreich sein. Nun hat die US-Arzneimittelbehörde FDA am Dienstag diesem ersten rezeptfreien Covid-19-Antigentest eine Notfallzulassung erteilt. Dazu der Geschäftsführer der Firma Ellume Sean Parsons: "Es ist also der erste nicht verschreibungspflichtige Selbsttest, der von der FDA für Erwachsene und Kinder zugelassen wurde, um bei sich selbst das Coronavirus SARS-CoV-2 zu diagnostizieren, egal ob man symptomatisch oder asymptomatisch ist. Es ist also der umfassendste Selbsttest, der bisher von der FDA für den Nachweis des Coronavirus zu Hause zugelassen wurde." Für die Anwendung braucht man nach dem Erwerb des Kits nur noch ein Smartphone und die Gratis-App, die einen durch das Verfahren führt. Und innerhalb von 20 Minuten erhält man das Ergebnis. Nach Angaben der australischen Firma sollen ab Januar 2021 mehr als 100.000 Tests pro Tag ausgeliefert werden. Der Preis für dieses rezeptfreie Test-Kit soll bei umgerechnet rund 25 Euro liegen.