Meine Natur Apotheke 🍃🌱💕, Früchte sind die heilsamste Nahrung, jedenfalls für mich und meinen Körper. Seit einem Jahr lebe ich jetzt schon zu fast 100% von Früchten. Fühle mich körperlich besser denn je, bin in meiner emotionalen Balance, habe die Ödeme im Gesicht geheilt, Wassereinlagerungen ausgeschwemmt, meine Nieren wieder zum Filtern gebracht. Nebenbei trainiere ich min 1,5 am Tag, schlafe nicht mehr als 7h und das alles durch die pure Energie der Früchte. Also für mich das genug Beweis, das dies die richtige Nahrung für meinen Körper ist. Wie denkt ihr da so ? •••• My natural pharmacy 🌱🍃💕. Fruits are my choice of food. Since one year I am almost 100% fruit based, healed my adrenal issues, worked on the water retention in my face, balanced my mood and emotions. Overall I feel the best I have ever felt in my life, I workout at least 1,5h per day, I don‘t need more than 7h of sleep. I feel strong and energized and this proofs to me, that fruits are the right choice for my body... #fruitbased#fruits#rawvegan#rohkost#rohvegan#801010rawvegan#veganfitfam#veganlife#rawveganlife#veganbali#balilife#trockenfasten