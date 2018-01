Das Inselspital in der Schweizer Haupstadt Bern genießt einen guten Ruf. Medizin-Studenten aus dem In- und Ausland lernen hier, Zehntausende Menschen lassen sich jährlich aufnehmen und von Tausenden Mitarbeitern behandeln und pflegen, das Krankenhaus ist modern ausgestattet.

Jetzt sorgte die Klinik in unserem Nachbarland für eine kurios anmutende Schlagzeile. Wie der Rundfunksender SRF berichtet, müssen Patienten in einigen Fällen jetzt ihr eigenes Verbandsmaterial zur Behandlung mitbringen. Für Betroffene, die die ambulante Wundbehandlung aufsuchen müssen - zum Beispiel nach einer Operation - heißt es demnach jetzt: "Bring your own Mullbinde" statt "Rundum-sorglos-Paket". Sie bekämen sterile Kompressen, Pinzetten, Wundreiniger, Verbände oder Kanülen von einer externen Firma nach Hause geschickt und müssten die Utensilien nunmehr selbst mit in das Krankenhaus bringen und dem medizinischen Personal für die Behandlung übergeben.

Inselspital Bern erklärt das ungewöhnliche Vorgehen

Ungewöhnlich wirkt auch die Begründung der Inselklinik für das befremdliche erscheinende Vorgehen. Man könne nicht mehr alles im Spital auf Lager haben, zitiert der SRF eine Krankenhausmitarbeiterin, zudem würde das Krankenhauspersonal das Material verschwenden, wenn davon zuviel im Haus sei.

Deutlich zuviel im Haus hatte jedoch offenbar auch ein Patient in Folge der neuen Regelung. Er berichtete dem Sender, dass er nach einer Darmoperation von zugesandtem Verbandmaterial regelrecht überschwemmt worden sei: "Ich hatte schon so viel Material im Haus, dass es bis im Frühling gereicht hätte. Ich könnte mittlerweile einen kleinen Materialhandel aufziehen", sagte er. Zwei Drittel der erhaltenen Materialien habe er gar nicht benötigt.

Dass in diesem Fall nicht alles glatt gelaufen ist, räumte auch die Inselspital-Sprecherin gegenüber dem SRF ein. "Irgendjemand hätte tatsächlich 'Stopp' sagen müssen", sagte sie.

Der Darm-OP-Patient hält das neue Vorgehen so oder so für Irrsinn: "Das ist ja so, wie wenn ich in ein Restaurant gehe und das Fleisch und das Gemüse selber mitbringen muss, das dort dann gekocht wird."

Das Inselspital Bern hat seit Mittwoch nicht auf eine stern-Anfrage zu dem Thema reagiert.

Ergänzung vom 11. Januar 2018: So ungewöhnlich die Regelung am Berner Inselspital auch im ersten Moment klingen mag – auch hierzulande ist es bei der Wundversorgung in bestimmten Fällen durchaus üblich, dass sich Patienten ihr Verbandsmaterial selbst organisieren und zur Behandlung mitbringen müssen, wie etwa der Bundesverband für Medzintechnologie erklärt. Wir bitten die Unklarheit zu entschuldigen.

Was haben Sie schon an kuriosen Situationen rund ums Krankenhaus erlebt? Wir möchten drüber berichten, schreiben Sie uns Ihre Klinik-Geschichte an leseraufruf@stern.de.