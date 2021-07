Sehen Sie im Video: Pfeifen bei jedem Atemzug – US-Rapper zeigt Langzeitfolgen seines Kokainkonsums.









Dieses Pfeifgeräusch hört Rapper Gunplay jedes Mal, wenn er durch seine Nase ausatmet.

Den Grund erklärt der Rapper in einem kurzen Video auf Instagram:

„Ich möchte euch jetzt eine Folge des Kokainkonsums zeigen“, sagt er.

Seit jeher thematisiert der US-Rapper seine Drogenabhängigkeit in seiner Musik. Was er für seine Arbeit im Studio benötige: "Cocaine, Remy Martin, Marijuana.“, so der Rapper.

Doch so direkt hat er die Auswirkungen bislang mit seinen Fans noch nicht geteilt.

