Forscher in Israel haben einen vielversprechenden Ansatz gefunden, um den Traum nach ewiger Jugend zu erfüllen: Mit hyperbaren Sauerstofftherapien konnten sie den Alterungsprozess bei Probanden umkehren.

Dieser Beitrag erschien zuerst an dieser Stelle auf RTL.de

Eine aufsehenerregende Studie der Universität Tel Aviv und des Shamir Medical Center in Israel zeigt, dass Hyperbare Sauerstofftherapien in Druckkammern (HBO) bei gesunden, alternden Erwachsenen die Alterung der Blutzellen nicht nur stoppen, sondern sogar den Alterungsprozess umkehren können. Die Blutzellen der Erwachsenen verjüngen sich mit fortschreitender Behandlung, so die Forscher um Professor Shai Efrati von der Sackler School of Medicine. Die Ergebnisse wurden am 18. November 2020 in der US-amerikanischen Wissenschaftspublikation "Aging" veröffentlicht.

Forscher analysierten verschiedene Immunzellen im Blut

Die Forscher setzten 35 gesunde Personen im Alter von 64 Jahren oder älter einer Serie von 60 hyperbaren Sauerstofftherapie-Sitzungen über einen Zeitraum von 90 Tagen aus. Jeder Teilnehmer stellte vor, während und am Ende der Behandlungen sowie einige Zeit nach Abschluss der Behandlungsserie Blutproben zur Verfügung. Die Forscher analysierten dann verschiedene Immunzellen im Blut und verglichen die Ergebnisse.

Alterungsprozesse wurden umgekehrt

Die Forscher fanden dabei heraus, dass Behandlungen mit Hochdruck-Sauerstoff zwei Hauptprozesse umkehren können, die mit dem Altern und seinen Krankheiten zusammenhängen: die Verkürzung der Telomere, eine Art schützende Regionen, die sich an beiden Enden jedes Chromosoms befinden, und die Anhäufung alter und schlecht funktionierender Zellen im Körper. Die Studie konzentrierte sich dabei auf Immunzellen aus dem Blut der Studien-Teilnehmer. Sie machten eine Verlängerung von bis zu 38 % der Telomere aus, sowie eine Abnahme von bis zu 37 % von seneszenten Zellen. Seneszenten Zellen sind Zellen, die die Eigenschaft verloren haben, sich durch Teilung zu erneuern.

Forscher auf der ganzen Welt versuchen sich an der Telomerverlängerung

"Seit vielen Jahren beschäftigt sich unser Team mit hyperbarer Forschung und Therapie-Behandlungen", erklärt Professor Efrati in der Publikation. "Heute gilt die Telomerverkürzung als der 'Heilige Gral' der Biologie des Alterns", erläutert er dort weiter. "Forscher auf der ganzen Welt versuchen, pharmakologische und umweltbedingte Interventionen zu entwickeln, die eine Telomerverlängerung ermöglichen. Dies ist uns mit unserem HBOT-Protokoll gelungen, das beweist, dass der Alterungsprozess tatsächlich auf der zellulär-molekularen Ebene rückgängig gemacht werden kann".

Bahnbrechenden Studie öffnet Türen

"Bisher haben sich Interventionen wie Änderungen des Lebensstils und intensives Training als hemmend für die Telomerverkürzung erwiesen", fügte der teilnehmende Forscher Dr. Hadanny hinzu. "Aber in unserer Studie waren nur drei Monate HBO in der Lage, Telomere mit Raten zu verlängern, die weit über alle derzeit verfügbaren Interventionen oder Lebensstilmodifikationen hinausgehen. Mit dieser bahnbrechenden Studie haben wir eine Tür für weitere Forschung über die zellulären Auswirkungen der HBO und ihr Potenzial zur Umkehrung des Alterungsprozesses geöffnet."