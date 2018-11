Tränen sind eine klare Körperflüssigkeit. Sie bestehen in der Regel aus nichts anderem als Wasser, Salz und verschiedenen Proteinen. Umso angsteinflößender ist das medizinische Phänomen, das einen 52-jährigen Italiener ereilte: Er begann plötzlich, aus beiden Augen zu bluten. Das Blut strömte minutenlang aus seinen Augen und lief über die Wangen. Nach wenigen Minuten endete der Spuk.

Dem Bluten war keine Prügelei vorausgegangen. Auch hatte sich Mann weder an den Augen noch an der Nase verletzt. Der 52-Jährige machte sich auf den Weg in ein italienisches Krankenhaus, um der Ursache für sein Leiden auf den Grund zu gehen. Kurz vor Ankunft im Krankenhaus begann das Blut erneut zu fließen. Dieses Mal rund eine Stunde lang.

Blutende Augen - was zunächst nach einer Szene aus einem Horrorfilm klingt, ist tatsächlich ein anerkanntes medizinisches Phänomen. Es trägt den Namen "Haemolacria". Allerdings ist das so selten, dass es kaum bekannt ist. Das Ärzteteam um Alessandra Di Maria und Fausto Famà widmete dem Patienten daher einen Fallbericht im anerkannten Fachjournal "The New England Journal of Medicine". Dort ist auch ein Foto des Mannes zu sehen.

Warum blutete der Mann aus den Augen?

Das Ärzteteam untersuchte den Patienten. Obwohl der Mann angab, unter Bluthochdruck zu leiden, war sein Blutdruck normal. Seine Sicht war nicht eingeschränkt. Und auch sonst konnten die Ärzte keine Auffälligkeiten an ihm feststellen - abgesehen vom Blut in seinen Augen. Doch woher stammte das?

Die Mediziner untersuchten die Augenlider. Dort wurden sie schließlich fündig: Unter beiden Lidern wucherten sogenannte Blutschwämme. Dabei handelt es sich gutartige Tumore. Sie bestehen aus einer Ansammlung von Adergewebe und sind in der Regel harmlos.

Wie die Ärzte im Fachblatt schreiben, kann Haemolacria durch viele verschiedene Ursachen ausgelöst werden, darunter Entzündungen, Infektionen, Verletzungen oder - wie bei dem italienischen Patient - durch Tumore der Blutgefäße.

Der 52-jährige Mann hatte Glück im Unglück: Zur Behandlung der Blutschwämme bekam er Augentropfen mit dem Wirkstoff Timolol verordnet. Ein Jahr später hatte er einen Nachsorgetermin und berichtete, dass er seitdem nie wieder aus den Augen geblutet hatte.