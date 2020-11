Sehen Sie im Video: Bundesgesundheitsminister Spahn will Liefervertrag für Corona-Impfstoff.













Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister: "Ich gehe davon aus, dass wir bei Biontech, wie Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidenten es ja gestern auch angekündigt haben, jetzt sehr zeitnah diese Verhandlungen auch zu einem Ergebnis führen. Die angesprochene Menge von mindestens 200 Millionen Dosen für Europa, Europäische Union, ist jedenfalls gesichert. Sie muss jetzt halt nur noch final auch im Vertrag abgesichert werden. Wir haben auch als Deutschland und ich als Bundesminister für Gesundheit in Deutschland ein hohes Interesse daran, dass es zügig geht. Dieses Bewusstsein ist, denke ich, auch bei der Europäischen Union da. Wir könnten es doch den Europäern und insbesondere den Deutschen nicht erklären, wenn ein Impfstoff in den USA oder in anderen Regionen der Welt verfügbar wäre und verimpft würde, aber in Deutschland und in Europa nicht. Und deswegen seien Sie versichert, wir werden das jetzt zügig zu einem Abschluss bringen. Und wir gehen davon aus und sind auch damit angetreten, bis zu 100 Millionen Dosen für Deutschland zu sichern. Und zu wissen, dass es zumindest eine gute Chance gibt darauf, dass der nächste Herbst, Winter deutlich besser werden kann als dieser, gibt mir und ich wünsche mir sehr auch vielen anderen Deutschen und Europäern, doch dann auch Zuversicht und nochmal eine Bestärkung darin, in diesem November und in diesem Winter nochmal ganz besonders aufeinander aufzupassen und sich an die Regeln zu halten."

