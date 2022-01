Die Omikron-Variante breitet sich rasant aus, die Fallzahlen schießen in die Höhe. Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der Präsident des Robert Koch-Instituts Lothar Wieler und Virologe Christian Drosten informieren über die aktuelle Lage.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach gibt eine aktuelle Einschätzung zur immer stärkeren Ausbreitung der neuen Omikron-Variante. Neben dem SPD-Politiker wollen sich der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, und der Berliner Virologe Christian Drosten in der Bundespressekonferenz äußern.

Laut RKI-Wochenbericht hat sich Omikron in Deutschland rasant ausgebreitet. Nach den aktuellsten Daten für die erste Kalenderwoche 2022, die auf Meldungen aus den Bundesländern basieren und auch Verdachtsfälle einschließen, machte die Variante laut RKI-Bericht einen Anteil von 73 Prozent aus und überwiegt damit.

Lauterbach: "Das Unvermeidbare" hinauszögern

Omikron sei die mit "großem Abstand dominierende Variante", so Lauterbach. Zurzeit gebe es nur "50 Prozent der Kontakte wie im vorpandemischen Zeitalter". Die bisherigen Maßnahmen wirken, so der Gesundheitsminister. Weiterhin sei es aber das Ziel, das "Unvermeidbare" zu strecken – es sei kein Zeitpunkt für eine Entwarnung. Lauterbach warnt zudem davor, eine Durchseuchung der Bevölkerung zu akzeptieren – die Folgen wären unabsehbar.

Seit Amtsbeginn habe der Gesundheitsminister 55 Millionen Boosterimpfungen für die Bevölkerung erworben. Grundsätzlich sei er mit der Entwicklung der Booster-Impfkampagne zufrieden.

Lothar Wieler: "Wir treten in eine neue Phase der Pandemie ein"

In den kommenden Wochen werde Omikron die Delta-Variante vollkommen verdrängen, so RKI-Präsident Lothar Wieler. Zwar gehe die Anzahl der Menschen auf den Intensivstationen zurück, so auch die Todeszahlen. Das werde sich in den kommenden Wochen aber ändern, so Wieler. Selbst, wenn die Infektionen mit Omikron insgesamt milder verliefen, werde die schiere Masse der Neuansteckungen einen erneuten Anstieg der Hospitalisierungsrate und Todesfälle bedeuten.

Wegen der Auslastung der Labore und der Gesundheitsämter hätten die Meldedaten an Verlässlichkeit verloren, sagt der RKI-Präsident. Man könne dies aber durch andere Methoden kompensieren.

Drosten erwartet endemischen Zustand zum Jahresende

Auch Virologe Christian Drosten betont, dass die Gefahr von Omikron vor allem von der hohen Infektiosität ausgeht. Im Vergleich zu vorherigen Corona-Varianten sei Omikron von Außen betrachtet "dasselbe Auto mit einem größeren Motor." Dieser Eindruck täusche aber, so Drosten. Um in dem Vergleich zu bleiben, habe Omikron lediglich "breitere Reifen" - sprich: Die Variante hat sich noch besser an den Menschen angepasst.

Dass derzeit über drei Millionen Deutsche über 60 Jahren nicht geimpft seien, sei weiterhin das entscheidende Problem. "Wir werden nicht auf Dauer alle paar Monate die gesamte Bevölkerung wieder nachimpfen können", sagt Drosten. Ein "Gemeinschaftsschutz" sei schlichtweg nicht möglich.

Eine Herdenimmunität sei zwar ausgeschlossen, so der Virologe. Dennoch sei ein endemischer Zustand bis Ende des Jahres zu erwarten. Die Frage sei jedoch: "Reicht der Atem bis dahin?"