Was für ein Vorbild! Gestatten, das ist Joan MacDonald. Die Seniorin aus Kanada ist leidenschaftliche Gewichtheberin. So hat die 73-Jährige innerhalb von 3 Jahren stolze 28 Kg abgenommen. Dafür hat sie einiges an Muskeln zugelegt! Alles begann 2016. Damals wog Joan noch 90 Kg bei einer Körpergröße von 1,60 m. Sie bekam Medikamente gegen Bluthochdruck und Sodbrennen, litt an Ödemen in den Knöcheln, Arthritis und starken Stimmungsschwankungen. Der Wendepunkt? Ihre Tochter Michelle sei aus Sorge auf sie zugekommen, mit Tränen in den Augen, wie Joan berichtet. Mit Hilfe ihrer Tochter, einer Personal Trainerin, Gewichtheberin und Köchin ging es los: "Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gelernt, wie man ein Iphone benutzt. Ich erneuerte meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, kaufte eine Waage, ein Maßband und machte mich an die Arbeit." so Joan. und weiter: "Es war unglaublich harte Arbeit, [...], aber ich habe nie das Handtuch geworfen. Ich blieb jedoch bei meinen Waffen und gab nie auf." Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt: so hat die 73-Jährige inzwischen etwa 750 tausend Instagram-Abonnenten. Für viele von ihnen ist Joan eine Inspiration.