Sehen Sie im Video: Kaiserschnitt im Kinderzimmer – Ärztin zeigt ihrem Kind komplexe Operationen mit Knetmasse.









Ein Kaiserschnitt der etwas anderen Art.





Mit Knetmasse, Frischhaltefolie und einer Plüschfigur wird der Eingriff simuliert.





Unter dem Pseudonym "The Breakfasteur" teilt eine US-Ärztin kindgerechte "OP-Videos" in den sozialen Netzwerken.





Auf die kreative Idee kommt die Mutter zweier Kinder durch ihren "ungewöhnlich neugierigen" Sohn.





Als er äußert, dass er gerne Chirurg werden möchte, kreiert sie eine OP-Simulation aus Knetmasse.





"Es ist eine Sache, die wir zusammen an Wochenenden machen, wenn ich nicht arbeite. Ich versuche verschiedene Fälle zu zeigen, um ihm Konzepte der Anatomie beizubringen, seine motorischen Fähigkeiten zu fördern und Gespräche über den Körper und Krankheiten anzuregen und ihm Empathie für Erkrankte zu vermitteln." – "The Breakfasteur" ggü. stern.de





Nicht nur zu Hause, sondern auch im Netz sorgen die Videos für Begeisterung.





"Meine liebsten Kommentare stammen von Eltern und Lehrern, die mir sagen, dass unsere Videos bei Kindern aller Altersgruppen Interesse entfachen, etwas über den menschlichen Körper zu lernen." – "The Breakfasteur" ggü. stern.de





Der Plan der Ärztin: Sie will so lange weitermachen, wie ihr Sohn Spaß an den "Operationen" hat.





Fans der Videos können sich also in Zukunft auf Nachschub aus dem Knetmasse-OP freuen.

