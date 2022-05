Neben Rückenbeschwerden sind Probleme mit der Schulter die häufigste Ursache für chronische Schmerzen. Doch gegen Kalkschulter und Frozen Shoulder lässt sich etwas tun – ganz ohne Operation. Von Beate Wagner und Susanne Ibing<br /><br />

Anfangs merkte Johann Dasch nur beim Autofahren, dass etwas in seiner linken Schulter klemmte. Wenn er das Lenkrad mit links führte, schmerzte das Gelenk bei der Drehung nach außen. "Mal hing der Arm auch gefühlt schwer nach unten, so als habe jemand mit dem Hammer auf mein Gelenk gehauen", erinnert sich der Vorstand eines Berliner Webhosting-Unternehmens. Doch Dasch nahm die Sache sportlich: Er war körperlich in gutem Zustand, trainierte dreimal pro Woche und dachte, ein Muskel in der Schulter sei ein bisschen gezerrt. "Nach ein bis zwei Tagen war auch meist alles wieder gut", sagt er. Mit seiner Personal Trainerin trainierte er ­zudem speziell die Schultermuskulatur, auch das linderte die Beschwerden.