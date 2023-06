Katja Lewina, 38, in einem Park in Potsdam

Schmerzen, Schwindel, Brustenge – das kommt vom Stress, dachte die Autorin Katja Lewina. Dann starb ihr kleiner Sohn. Sein Tod brachte die Ärzte auf eine Spur. Katja Lewina

Der erste Schlag traf mich aus dem Nichts. Das war beim Tischtennis, ein Freund hatte Geburtstag. Sommerabend, Bierchen, Rundlauf, das Übliche. Ka-Boum!, machte es da aus meinem Brustkorb heraus. Mein Kopf brummte am nächsten Tag noch, als hätte mir jemand eins mit dem Baseballschläger übergebraten. Wirklich, ich hatte mich schon mehr angestrengt in meinem Leben. War drei, vier Mal die Woche laufen gewesen, hatte Nächte durchgetanzt und Waschmaschinen durch Treppenhäuser raufgeschleppt … Aber da hatte man mir auch noch keinen Defibrillator implantiert, so ein handtellergroßes Aggregat, das einen Schock abgibt, wenn das Herz lebensgefährlich schnell schlägt. Wie oft es das wohl vor der Implantation getan hat, ohne dass ich davon wusste?