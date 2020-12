Sehen Sie im Video: Eine mysteriöse Krankheit füllt die Kliniken in Südindien – Experten haben eine Vermutung.













Im Süden Indiens gibt eine mysteriöse Krankheit den Ärzten Rätsel auf. Dort wurden in den vergangenen Tagen mehr als 400 Menschen in Krankenhäuser eingewiesen, die meisten von ihnen sind Kinder. Die Symptome, die sie aufweisen, reichen von Schwindel und Ohnmachtsanfällen, bis hin zu Erbrechen. O-TON ANONYM, MUTTER EINER PATIENTIN: "Wir haben unsere Tochter gestern Nacht ins Krankenhaus gebracht. Sie hatte sich erbrochen, Durchfall und zitterte. Wir hatten Angst, deshalb brachten wir sie hierher. Die Ärzte haben uns keine Diagnose mitgeteilt. Sie haben Blutproben genommen, wir warten noch auf das Ergebnis der Analyse." Alle Patienten wurden negativ auf Covid-19 getestet. Die Ursache der mysteriösen Krankheit wird derzeit in Laboren erforscht. O-TON DR. S.N. SINHA, NATIONALES ERNÄHRUNGSINSTITUT: "Wir haben mehr als 70 Proben genommen, vom Blut, von der Nahrung, vom Wasser, der Milch und vom Öl. Die werden jetzt analysiert und dann wissen wir, was hinter dieser Krankheit steckt. Wir vermuten aber, dass die Ursache eine Vergiftung mit Schwermetallen oder Pestiziden ist." Mehrere Politiker in dem Bundesstaat vermuten, dass die Erkrankungen auf Pestizide zurückgehen. DDT etwa enthält Chlorkohlenwasserstoffe, die ähnliche Symptome auslösen. Weil die Verbindung extrem gesundheitsschädlich ist, wurde sie bereits in vielen Ländern verboten.

