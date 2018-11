Berlin ist Partyhauptstadt – Drogen gehören für viele dazu. Das ZDF-Magazin "Frontal 21" zeigt, wie leicht es ist, die Partydroge Ketamin aus China nach Deutschland einzuführen. Ketamin ist ein potentes Betäubungsmittel, das sowohl in der Notfallmedizin als auch für den Einsatz bei Pferden gedacht ist. Das weiße, geruchlose Pulver wird über die Nase geschnupft. Das Internet hat den Drogenhandel stark vereinfacht. "Frontal 21" macht den Test und ordert mehrere Gramm Ketamin bei verschiedenen Online-Verkäufern aus China - und lässt sie nach Mallorca liefern. Nach drei Wochen treffen die vier Päckchen ein. Auch das Weitersenden nach Deutschland ist kein Problem. Bei den Stichproben im Postzentrum fallen sie nicht auf. Beunruhigend sind zudem die Analysen im Labor: In einer Probe befinden sich völlig unbekannte Substanzen. In drei Proben finden die Forscher Ketamin, allerdings mit verändertem Molekül, das um ein vielfaches potenter ist. Das Problem an dem modifizierten Ketamin: Die Wirkung ist verändert und keiner weiß, wie gefährlich dieser Stoff ist. Es gelangen immer mehr neue Substanzen in die Club- und Partyszene nach Deutschland. Als erstes Bundesland prüft Berlin nun, das Drug-Checking – also den mobilen Drogenschnelltest vor Ort - wieder einzuführen.