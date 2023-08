Rein in die Handtasche: Ein kleines Glätteisen ist nicht nur platzsparend, sondern auch handlich

In welchen Situationen das kleine Glätteisen wahre Größe zeigt – Tipps und Tricks

Stylingprodukte In welchen Situationen das kleine Glätteisen wahre Größe zeigt – Tipps und Tricks

Glücklicherweise wurden die meisten technischen Geräte im Laufe der letzten Jahre immer kleiner: Handys, Computer, Haushaltgeräte – und auch das Glätteisen macht bei diesem Trend mit. Die kompakte Größe ermöglicht es, das Gerät immer dabei zu haben, um die Haare schnell mal nachzustylen. Der stern nennt weitere Vorteile und gibt Tipps zur Anwendung.

Traditionelle Haarglätter sind oft sperrig und schwer, was ihre Verwendung unterwegs unpraktisch macht. Hier kommt das kleine Glätteisen ins Spiel. Das Mini-Gerät mit geringem Gewicht passt problemlos in Handtaschen, Rucksäcke oder sogar in die Tasche einer Jacke. Das kleine Glätteisen ist der perfekte Begleiter für vielbeschäftigte Menschen, die ständig unterwegs sind und sich zwischendurch mal stylen möchten.

Kleines Glätteisen: Wo das Gerät zum Einsatz kommt

Für Reiselustige ist das Mini-Gerät ein wahrer Segen. Aufgrund der geringen Größe passt es mühelos in jede Reisetasche oder jeden Koffer. Das bedeutet, dass das Styling der Haare auch unterwegs kein Problem mehr darstellt: Ob im Hotelzimmer, am Strand oder im Flugzeug-WC – das kleine Glätteisen sorgt für eine gepflegte Haarpracht an Ort und Stelle. Und wer denkt, die Leistungsfähigkeit des Gerätes sei geringer als die der größeren, irrt sich.

Affiliate Link -26% ghd professional mini styler Glätteisen Jetzt shoppen 146,80 € 199,00 €

Lassen Sie sich von der Größe nicht täuschen – die kleinen Glätteisen sind durchaus leistungsstark. Mittlerweile sind die meisten Geräte mit modernster Technologie und hochwertigen Materialien ausgestattet. Sie bieten somit die gleiche Leistung wie ihre größeren Pendants. Die keramikbeschichteten Heizplatten sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und minimieren Hitzeschäden am Haar. Womöglich nimmt ein Styling mit einem kleinen Glätteisen sogar weniger Zeit in Anspruch – denn in puncto Aufheizzeit ist das Gerät den größeren Kollegen einen Schritt voraus.

Mit diesem Gerät können Sie Zeit sparen

Kleine Glätteisen zeichnen sich besonders durch ihre schnelle Aufheizzeit aus. Sie sind in Sekundenschnelle einsatzbereit. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Sie morgens in Eile sind oder schnelle Anpassungen im Haar vornehmen müssen. Außerdem bieten viele Modelle die Möglichkeit, die Temperatur je nach Haartyp anzupassen. Dies ist nicht nur schonender für das Haar, sondern ermöglicht auch ein individuelles Styling-Ergebnis. Feines Haar benötigt eine geringere Hitze als volles, dickes Haar. Zudem sind kleine Glätteisen vielseitig einsetzbar.

Affiliate Link -20% Mini Glätteisen Kabellos Jetzt shoppen 39,99 € 49,99 €

Kleine Glätteisen sind nicht nur zum Glätten der Haare geeignet. Ihre kompakte Größe ermöglicht auch das Lockenstyling. Die abgerundeten Kanten und das schlanke Design machen es einfach, sanfte Wellen oder Locken zu kreieren. Das Gerät ist also nicht nur besonders klein, sondern ersetzt gleichzeitig auch einen Lockenstab – quasi ein 2-in-1-Produkt. Sie müssen somit nicht mehr mehrere Stylingwerkzeuge mit sich herumschleppen. Auf ein zusätzliches Produkt sollten Sie dennoch keinesfalls verzichten.

Kleines Glätteisen: Tipps für die Anwendung

Hitzeschutz ist ein Muss: Obwohl moderne, kleine Glätteisen weniger Hitzeschäden verursachen als ältere Modelle, ist es wichtig, Hitzeschutzprodukte zu verwenden, um das Haar zu schützen.

Die richtige Temperatur wählen: Je nach Haartyp und -struktur ist es ratsam, die Temperatur des Glätteisens anzupassen. Feines Haar erfordert eine niedrigere Temperatur als dickes oder lockiges Haar.

Abschnitte verwenden: Teilen Sie Ihr Haar in Abschnitte, um sicherzustellen, dass Sie jede Haarsträhne erreichen und das Styling gleichmäßig ist.

Zudem gibt es im Bereich der Haarpflege und des Stylings eine Vielzahl von Produkten, die das Glätten der Haare unterstützen. Diese Produkte sind darauf ausgerichtet, widerspenstiges Haar zu bändigen, Frizz zu reduzieren und eine glatte, geschmeidige Haarstruktur zu erzeugen. Die Seren, Sprays & Co. können vor allem für Menschen von Vorteil sein, die von Natur aus lockiges, welliges oder krauses Haar haben.

Affiliate Link L'Oréal Paris Hot & Glatt Thermo-Glättungs-Balm Jetzt shoppen 3,95 €

Das kleine Glätteisen hat sich längst zu einem unverzichtbaren Werkzeug entwickelt. Die kompakte Größe, gepaart mit Leistungsfähigkeit, Vielseitigkeit und Schutzfunktionen, macht es zu einem Must-Have für alle, die ihre Haare oft und gern stylen. Achten Sie jedoch auf einen ausreichenden Hitzeschutz für die Haare und unterstützen Sie den Glättungsprozess gegebenenfalls mit den passenden Stylingprodukten.

Quelle: "Cosmopolitan"

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.