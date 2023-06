von Christoph Koch Spitzenmedizin gibt es nicht nur an Universitäten. Das zeigt das Beispiel Essen-Mitte, wo sich mehrere Häuser zusammengetan haben. Sie zählen nach der neuen stern-Liste zu den Top 100 in Deutschland.

Alle reden über Deutschlands große Krankenhausreform. Andreas du Bois hat schon einmal mit ihr angefangen. Der Gynäkologe, ein prominenter Krebsspezialist, nahm 2021 in den Evangelischen Kliniken Essen-Mitte (KEM) als Ärztlicher Direktor das Ruder in die Hand. Hier im Ruhrgebiet, in einer der am dichtesten besiedelten Krankenhaus-Landschaften der Republik, setzt er ganz auf "Spezialisieren und Differenzieren": Nicht von allem etwas wolle er bieten, sagt du Bois, sondern auf klar abgegrenzten Gebieten das wirklich Beste.