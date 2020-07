Blanker Hohn oder nette Geste? Darüber diskutieren Twitter-User unter einem Brief des Klinikum Stuttgarts, der auf der Social-Media-Plattform gepostet wurde. "Wir danken Ihnen herzlich für Ihren Einsatz zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Als Geste des Dankes erhalten Sie von uns Mund-Nasen-Masken aus Baumwolle, die Sie gerne im Alltag verwenden können", heißt es in dem Brief an das eigene Krankenhauspersonal. Er ist auf den 26. Juni 2020 datiert, erst Anfang Juli wurde er auf Twitter veröffentlicht und seitdem hunderte Male kommentiert und geteilt. Der Veröffentlicher des Briefs schreibt dazu: "Wer geht mit auf den Balkon zum klatschen?" – eine Anspielung auf den abendlichen Applaus für die Helfer der Coronakrise. Die gesellschaftliche Geste wurde oft kritisiert und verhöhnt. Was bringt Applaus, wenn der Staat das Gesundheitssystem unterfinanziert?

Auch in den Twitter-Kommentaren lässt sich deutlich herauslesen, wie die Dankesgeste des Klinikum Stuttgart ankommt. "Unverschämtheit", "peinlich", "zynisch" wird sie genannt. Unermüdlichen Einsatz gegen einen Mund-Nasen-Schutz aufwiegen? Zumal die Maskenpflicht schon seit April gilt und somit jeder über Alltagsmasken verfügt. Wie hat das Klinikum die Geste gemeint und gibt es weitere Gratifikationen für das Krankenhauspersonal? Der stern hat beim Klinikum Stuttgart nachgefragt.

Wer geht mit auf den Balkon zum klatschen? pic.twitter.com/uYupC4QlnN — Andi Gyarmati (@blindfischpapa) July 7, 2020

"Die Masken waren nicht als Gratifikation sondern als Dank gedacht"

Pressesprecher Stefan Möbius bestätigt die Echtheit des Briefes. Er sagt in einer Stellungnahme, dass die Mund-Nasen-Masken nicht als Gratifikation, sondern als Ausdruck des Dankes gedacht seien. Sie sollten keine Alternative zu etwa monetären Prämien darstellen. Letzte Woche habe der Verwaltungsrat des Klinikums Stuttgart eine Covid-19-Prämie etwa für die Hälfte aller Mitarbeitenden des Klinikums Stuttgart beschlossen. "Voraussichtlich mit dem Juli-Gehalt erhalten über 3500 Kolleginnen und Kollegen bis zu 400 Euro", sagt Möbius. Dabei erhalten Beschäftigte bis zu einer bestimmten Gehaltsgruppe die einmalige Zahlung von 400 Euro, Azubis 200 Euro. Den Bonus erhält das Personal der Pfleger und Funktionsdienste, medizinisch-technische Assistenten sowie Mitarbeiter in Technik, Reinigung, Lager und Logistik. Ausgenommen sind Ärzte und die Verwaltung. Die "Stuttgarter Zeitung" berichtet, dass die Gesamtsumme der Bonuszahlungen auf 1,2 Millionen Euro geschätzt wird.

Einen Tag Sonderurlaub als Geschenk der Stadt

In Stuttgart wird die Bonuszahlung nicht überall positiv aufgefasst. Denn das Personal anderer Krankenhäuser erhält die Extrazahlung nicht. Kliniken mit freigemeinnützige Träger können die finanzielle Unterstützung zur Zeit nicht leisten. In Anbetracht dessen wirkt auch das Geschenk der Stadt Stuttgart an ihre Mitarbeiter wie ein Tropfen auf den heißen Stein: Es wird einen Tag Sonderurlaub geben, der bis Ende 2021 genommen werden darf.

Quelle: "Stuttgarter Zeitung"