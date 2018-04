Wie genau man sich gesund ernährt, ist immer wieder umstritten. Gemüse und Obst sollten wir wohl alle essen, wie viele Kohlenhydrate, Fette oder Protein man zu sich nehmen sollte, ist nicht ganz so klar. Nachdem Fette lange als Dickmacher galten, sind aktuell eher die Kohlenhydrate verdächtig. Mit einem möglichen Dickmacher hätten aber wohl die wenigsten gerechnet: Kohlensäure.

Die sprudelnde Säure ist in Deutschland enorm beliebt, ob in Sprudelwasser, Softdrinks, Bier oder Sekt. Viele haben sogar einen Trinkwassersprudler zuhause. Einer Studie zufolge könnte das gar nicht so gut sein. Die im Fach-Magazin "Obesity Research and Clinical Practice Journal" erschienene Studie stellt nämlich einen klaren Zusammenhang zwischen Kohlensäure und Gewichtszunahme fest.

Kohlensäure statt Zucker

Im Experiment wurden verwandte, männliche Ratten in vier Gruppen eingeteilt. Eine der Gruppen bekam Leitungswasser, eine Limo mit Kohlensäure, eine ein Zuckergetränk ohne Kohlensäure und die vierte eine Diät-Limo mit Kohlensäure aber Süßstoffen statt Zucker. Alle konnten soviel essen, wie sie wollten. Nach einem Jahr hatten die Ratten, die Kohlensäure zu sich nahmen, signifikant schneller zugenommen als die Gruppen, die stille Getränke bekommen hatten. Auch die Fettwerte der Leber waren deutlich erhöht, ein klassisches Zeichen von Übergewicht.



Natürlich wurden die Ratten nicht dicker, weil Kohlensäure so viele Kalorien hat. Die Studie der Universität Birzeit in der palästinensischen Westbank vermutet das Hormon Ghrelin als Ursache. Das Hormon sorgt auch bei Menschen dafür, dass man mehr Appetit bekommt - und mehr isst als nötig. Es steht daher schon länger im Verdacht, einer der entscheidenden Faktoren bei starkem Übergewicht zu sein. Und Kohlensäure scheint den Ghrelin-Spiegel merklich anzuheben.



Folgestudien nötig

Im Test mit 20 männlichen Studenten konnte der Ghrelin-Wert ebenfalls durch den Konsum von Kohlensäure-haltigen Getränken erhöht werden. Ob das so entstandene Ghrelin aber tatsächlich auf Dauer dicker machen würde, können erst Nachfolge-Studien beweisen. Viele in Tierversuchen entdeckte Zusammenhänge ließen sich nicht auf Menschen übertragen. Dass Kohlensäure bald zum alleinigen Dickmacher erklärt wird, ist ohnehin unwahrscheinlich, schließlich geht es weiterhin in erster Linie um die Kalorienaufnahme. Im Zweifel sollte man also lieber auch stille Zuckergetränke wie Eistee weglassen - und stattdessen Leitungswasser trinken.