Statt Bakterien können auch Kälte oder Wärme für die Konservierung sorgen – das wussten schon unsere Großmütter. Klingt aufwendig und kompliziert? MIt diesen Tricks gelingt es ganz einfach. Von Stéphanie Souron

Einmachen

Das Haltbarmachen durch Erhitzen erlebt gerade einen ähnlichen Hype wie das Fermentieren. Sommer und Herbst sind die perfekte Zeit, um sich einen Vorrat für den Winter anzulegen. Fruchtige Marmeladen, herzhafte Chutneys, süße Tomatensoßen – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Das Wichtigste beim Einmachen ist, die Gläser vor dem Befüllen zu sterilisieren. Das funktioniert zum Beispiel, indem man Gläser und Deckel entweder sehr heiß in der Spülmaschine wäscht oder kurz in kochendes Wasser legt. Nachdem man Apfelmus, Soße oder Chutney (am besten mit einem Trichter) heiß eingefüllt hat, stellt man die Gläser für circa zehn Minuten auf den Kopf. So entsteht ein Vakuum, das den Inhalt etwa ein Jahr haltbar macht.

Pfirsiche eingelegt in weißem Rum © StockFood / Newedel, Karl