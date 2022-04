Jeder Sechste leidet täglich, Frauen öfter als Männer: So verbreitet sind Kopfschmerzen auf der ganzen Welt

Jeder Sechste leidet täglich, Frauen öfter als Männer: So verbreitet sind Kopfschmerzen auf der ganzen Welt

Laut einer Studie hat mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wiederkehrende Kopfschmerzen. Frauen sind häufiger von Migräne betroffen als Männer.

Es hämmert, es sticht, es dröhnt, es drückt – viele Menschen leiden unter Kopfschmerzen. Forschende haben nun herausgefunden, dass einer von sechs Menschen sogar jeden Tag Kopfschmerzen hat. Etwa die Hälfte von ihnen hat Migräne.

Wissenschaftler:innen haben 357 Studien analysiert, die zwischen 1961 und Ende 2020 erschienen sind. Die Forschenden konnten mit der Analyse der Studien untersuchen, wie hoch die Prävalenz von Kopfschmerzen auf der ganzen Welt ist. Auf diese Weise konnten die Forschenden untersuchen, wie verbreitet Kopfschmerzen auf der ganzen Welt sind. Die Ergebnisse wurden im Fachblatt "Journal of Headache and Pain" veröffentlicht. "Kopfschmerzen sind eine wirklich, wirklich häufige Erkrankung und in allen Ländern weit verbreitet – obwohl es Unterschiede geben kann", sagte Prof. Lars Jacob Stovner, Erstautor der Studie von der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie dem britischen "Guardian".

Kopfschmerzen können durch viele Ursachen ausgelöst werden. Bluthochdruck, Herz-, Schilddrüsen-, Stoffwechsel-, und Nierenerkrankungen können der Grund für die Schmerzen sein. Auch schlechte Zähne oder vereiterte Nasennebenhöhlen kommen in Frage. In etwa zehn Prozent der Fälle haben Kopfschmerzen eine solche körperliche Ursache, heißt es beim Berufsverband deutscher Internistinnen und Internisten (BDI). Die Hälfte aller Kopfschmerzpatient:innen leide demnach unter Spannungskopfschmerzen. Stress, seelische Belastung oder auch ein plötzlicher Wetterwechsel können bei Betroffenen zu Verspannungen führen, die Kopfschmerzen auslösen können. Studienautor Lars Jacob Stovner nennt daneben auch die Genetik, Schlafprobleme und den übermäßigen Gebrauch von Medikamenten als ursächlich.

Frauen sind häufiger von Migräne betroffen als Männer

Viele der Studien, die die Forschenden um Lars Jacob Stovner untersucht haben, gehen nicht auf die Art der Kopfschmerzen ein. Die Analyse zeigt, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wiederkehrende Kopfschmerzen hat, rund 16 Prozent der Menschen rund um den Globus hat sogar täglich Kopfschmerzen. Aus den analysierten Studien, die Kopfschmerzarten angaben, geht hervor, dass 17 Prozent der Frauen jedes Jahr unter Migräne leiden, aber nur rund neun Prozent der Männer. Auch Kopfschmerzen an 15 oder mehr Tagen im Monat waren bei Frauen viel häufiger. Auch beim Alter gibt es Unterschiede: "Viele andere Schmerzen im Körper nehmen zu, wenn wir uns dem Ruhestand nähern. Aber Migräne und Kopfschmerzen sind in den aktivsten Jahren am weitesten verbreitet", sagte Stovner.

Die Studienergebnisse stimmen laut Stovner mit bisherigen Schätzungen zu Kopfschmerzprävalenz überein. Die Analyse könnte aber auf eine Zunahme von Migräne seit der letzten Analyse des Teams von 2007 hindeuten. Doch diese Abweichung könne auch an den unterschiedlichen Studiendesigns der analysierten Untersuchungen liegen.

Behandlung von Kopfschmerzen

Migräne sei für Betroffene schrecklich, sagte der Migräne-Experte Peter Goadsby, Professor für Neurologie am King’s College London, dem "Guardian". Es brauche in Europa eine bessere Anerkennung und Behandlung von Kopfschmerzen.

Wie Kopfschmerzen behandelt werden können und was dagegen hilft, hängt von der Art der Kopfschmerzen ab. Bei Spannungskopfschmerzen, die sich eher dumpf und drückend anfühlen, können schon Hausmittel wie frische Luft, Wasser trinken oder Pfefferminzöl auf Stirn, Schläfe oder Nacken helfen. Migräne hingegen zeichnet sich durch anfallartige Kopfschmerzen aus. Sie werden durch Bewegung verstärkt und es treten zusätzlich Symptome wie Lichtempfindlichkeit, Übelkeit oder Appetitlosigkeit auf. Bei einer akuten Attacke können Schmerzmittel lindernd wirken, welcher Wirkstoff in welcher Dosierung eingenommen wird, sollte mit einem Arzt oder einer Ärztin beraten werden. Täglich auftretende Kopfschmerzen sollten ebenso bei Expert:innen abgeklärt werden.

Quellen: Journal of Headache and Pain, Guardian, Apotheken Umschau,BDI, AOK