Wenn es dröhnt, hämmert und pocht, hilft oft nur noch der Griff zur Schmerztablette, um die Kopfschmerzen zu lindern. Stiftung Warentest hat rezeptfreie und rezeptpflichtige Schmerzmittel untersucht. Die Expert:innen erklären, welche Arznei bei welchen Kopfschmerzen helfen kann.

Denn: Kopfschmerz ist nicht gleich Kopfschmerz. Expert:innen unterscheiden gar über 200 Arten. Dass der Kopf dröhnt, kennen viele Menschen – knapp 40 Prozent der erwachsenen Deutschen leiden mehrmals im Monat unter Kopfschmerzen. Wichtig ist zunächst aber, sich auf die Suche nach dem Auslöser zu begeben. Denn hinter Kopfschmerzen könnte sich neben Stress, Verspannungen oder Hormonschwankungen auch eine andere Erkrankung verbergen. Zum Beispiel können Kopfschmerzen bei Lebensmittelintoleranzen auftreten.

Hausmittel können bei leichten Kopfschmerzen helfen

Bei leichten Kopfschmerzen können auch Hausmittel wie Pfefferminzöl helfen (mehr dazu lesen Sie hier). Wer nur ab und zu Kopfschmerzen hat, dem rät die Stiftung Warentest dazu, nicht sofort ein Schmerzmittel einzunehmen. Zunächst sollten Alternativen ausprobiert werden – sie können auch Abhilfe schaffen. Das kann zum Beispiel ein Spaziergang an der frischen Luft sein. Der Sauerstoff pustet das Hirn sozusagen durch und fegt den Schmerz hinweg. Die Bewegung bringt zusätzlich den Kreislauf in Schwung. Auch kalte Kompressen auf der Stirn können helfen. Wer bei Kopfschmerzen lichtempfindlich wird, kann zunächst versuchen, sich in einen abgedunkelten Raum zu legen.

Wer erst gar keine Kopfschmerzen bekommen will, kann ihnen vorbeugen. Regelmäßige Bettgehzeiten, keine Mahlzeit auszulassen und genug zu trinken, bildet eine gute Grundlage. Ebenso sind regelmäßige Bewegung, Spaziergänge an der frischen Luft und Entspannungsmethoden wie etwa Tai Chi oder Yoga hilfreich.

Doch bei starken Kopfschmerzen oder gar einer Migräneattacke bringen Hausmittel keine Linderung für Betroffene. Doch gängige Schmerzmittel mit den Wirkstoffen Acetylsalicylsäure, Ibuprofen und Paracetamol können da oft wenig ausrichten. Hier ist die Wahl des richtigen Schmerzmittels wichtig. Welche Wirkstoffe die Stiftung Warentest bei welcher Kopfschmerzart empfiehlt, lesen Sie in der Bildergalerie oben.

Den kompletten (kostenpflichtigen) Test finden Sie hier!

Quellen: Stiftung Warentest,Uniklinik Essen, Statista