Grünkohl

Der Klassiker aus der Winterküche steckt voller Vitamin C. "Vitamin C reduziert […] chronische Mikroentzündungen im Körper und verhindert dadurch das Voranschreiten des Knorperlverlustes bei Arthrose", so Meike Diessner. In 200 Gramm (rohem) Grünkohl steckt rund die doppelte Tagesdosis Vitamin C. Übrigens haben Raucher:innen laut DGE einen höheren Vitamin C-Bedarf. Außerdem liefere der Grünkohl Antioxidantien, eine Portion Kalzium und Phosphor.

Nährwerte: In 100 g rohem Grünkohl stecken u.a 212 mg Kalzium, 1447 µg Vitamin A, 1,7 mg Vitamin E und 105 mg Vitamin C.

