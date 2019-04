Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Krampfanfällen und der Nutzung von E-Zigaretten. Derzeit würden 35 Fälle aus den Jahren 2010 bis 2019 untersucht, in denen der Gebrauch solche Anfälle ausgelöst haben soll. Betroffen waren demnach vor allem junge Menschen. "Auch wenn 35 Fälle nicht viel scheinen mögen im Vergleich zur Gesamtzahl der Menschen, die E-Zigaretten nutzen, sind wir gleichwohl besorgt über die berichteten Fälle", schreibt die FDA in einer Mitteilung. Es seien ausreichend viele Fälle, um eine wissenschaftliche Untersuchung zu rechtfertigen, erklärte die Behörde.

Gesichert sei der Zusammenhang nach derzeitigem Stand nicht, hieß es weiter. "Die Berichte liefern auch nicht genügend Details, um ein klares Muster oder Ursachen für diese Vorfälle zu ermitteln." Die Anfälle seien sowohl bei erstmaligen als auch bei erfahrenen Konsumenten aufgetreten. Man hoffe darauf, dass sich nun noch mehr mögliche Betroffene meldeten. Anfälle oder Krämpfe seien bekannte Nebenwirkungen von Nikotinvergiftungen, so die FDA.

Keine bekannten Fälle in Deutschland

In Deutschland sei bisher kein solcher Fall bekanntgeworden, sagte Katrin Schaller vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg. Die Situation in den USA sei auch eine andere: Dort seien Kapseln mit gut 50 Milligramm Nikotin pro Milliliter erhältlich, in den EU-Mitgliedstaaten hingegen dürften E-Liquids maximal 20 Milligramm Nikotin pro Milliliter enthalten. Auch Schaller betont, dass sich aus den Fällen in den USA zunächst nur ein erster Verdacht ergeben habe, der nun weiter zu prüfen sei.

Ähnlich wie in Europa sind E-Zigaretten in den USA auf dem Vormarsch. 2014 überholte die E-Zigarette bei jungen Leuten die herkömmliche Zigarette in der Häufigkeit des Konsums.