Ein Mädchen bekommt immer mal wieder einen Krampfanfall. Was hat das Ganze mit einem kunstvollen Brauch zu tun? Aufgezeichnet von Astrid Viciano

Auf den ersten Blick war dem Mädchen nichts Besonderes anzusehen, als es mit den Eltern zu einem Termin in unsere Klinik kam. Die zierliche Patientin war neun Jahre alt, aufgeweckt, aber etwas schüchtern. Vater und Mutter stammten aus Indien. Sie erzählten mir, dass die Tochter seit drei Jahren immer wieder an epileptischen Anfällen litt. Beim ersten Mal wurde sie zunächst ohnmächtig, als Hennapaste auf ihre Hände und Arme aufgetragen wurde. Sie wird aus getrockneten Blättern des Hennastrauchs gewonnen, die zu Pulver zermahlen und dann in Form einer Paste für stilvoll-schmückende Körperbemalungen verwendet werden. "Mehndi" wird diese Kunst in Indien genannt.