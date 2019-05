Bangen und Hoffen prägen den Alltag von Stefan Gau. Der 32-Jährige liegt seit rund 200 Tagen im Berliner Paulinenkrankenhaus und wartet auf ein Spenderherz. Gaus Herzmuskel ist krankhaft erweitert, das Leiden ist genetisch bedingt, sein Vater lebt schon seit rund 30 Jahren mit einem Spenderherz. 2004 wurde die Krankheit auch bei Sohn Stefan festgestellt. Sechs Jahre später wurde seine Situation akut schlechter. Gau kam auf die "High Urgency" Dringlichkeitsliste, durch Medikamente konnte er aber wieder stabilisiert werden. Dann ein erneuter Rückschlag. Seit einem halben Jahr ist er wieder auf der Liste. "Es hat einfach, es bringt eigentlich nichts mehr, mich nach Hause zu schicken, weil dann geht es wieder bergab und irgendwann dekompensiert man so doll, dass man dann eventuell zu Hause umfällt und dann hat man nichts mehr davon. Und jetzt haben wir uns da für den Weg entschieden, mich zu listen." Jeden Tag wartet Gau auf den Anruf, dass es losgeht. Etwa 10.000 Menschen, die laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation derzeit auf ein Spenderorgan warten, standen 2018 bundesweit rund 950 postmortale Organspender gegenüber. Derzeit gilt für Organspenden eine Zustimmungspflicht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und andere wollen fraktionsübergreifend erreichen, dass es künftig eine sogenannte Widerspruchslösung gibt. "Das ist Wahnsinn. Ich bin voll dafür. Ich verfolge das auch jeden Tag auf Facebook oder so. Ich drücke die Daumen, dass es klappt." "Ich persönlich habe auch einen Organspendeausweis. Das ist alles... Wenn wirklich einer zu faul ist, um da zu widersprechen, na gut, dann hat er selber schuld. Es ist einfach eine einfachere Geschichte. Man muss ja nicht viel dafür tun. Man wird aufgeklärt, man bekommt drei mal Post nach Hause, so wie es erklärt wurde, und dann kann man sich immer noch entscheiden, und da steht ja alles drauf." Nach aktuellen Umfragen wären rund 80 Prozent der Bundesbürger zur Organspende bereit, aber nur etwa 30 Prozent besitzen einen Organspendeausweis. Der ärztliche Direktor des Paulinenkrankenhauses, Manfred Hummel, weiß, wie belastend das ist. "Unter Kenntnis der Not der vielen Patienten würde ich sagen: Wir müssen dringend mehr Organe bekommen - mit allen Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre, dass man generell jeden potenziellen Spender - das ist jeder Deutsche - jeder hier Wohnende - fragt, wärst Du bereit, ein Organ zu spenden. Und ich denke, diese Entscheidung kann nicht so schwer sein, dass man jemand fragt, und er kann Ja oder Nein sagen." Auf Hummels Station warten derzeit gut ein Dutzend schwerkranke Patienten auf ein Spenderorgan, oft monatelang, wie Stefan Gau. In der Hoffnung, dass mit einem neuen Herzen selbst seine bescheidenen Wünsche wieder wahr werden können: "Ich glaube, unbeschwert atmen zu können, einfach mal wieder tief durchatmen, und spazieren zu gehen. Frei zu sein. Auf Essen kann ich mich jetzt nicht freuen, da gibt es so einige Einschränkungen, aber das kriegt man dann auch hin. Und wieder zu Hause zu sein."