von Rebecca Häfner Die Diagnose Krebs verändert das Leben für Erkrankte von einer auf die andere Sekunde. Sieglinde Erban reißt die Krankheit gleich zwei Mal mitten aus dem Leben. Im "Survivors Home" sollen Krebserfahrene ein Zuhause finden, einen Ort an dem sie mehr als ein Tumormarker sind.

Krebs. Eigentlich nur ein kleines Wort. Doch diese fünf Buchstaben verändern innerhalb von Sekunden alles. Es ist ein Wort, das Menschen in zwei Gruppen einteilt. Jene, die einen unerwünschten Eindringling in ihrem Körper haben, der ihr Leben auf den Kopf stellt und jene, die ihren Körper für sich haben – ganz tumorfrei. Krebs ist auf jeder Party ein ungebetener Gast. Der widerliche Typ, der alle Blicke auf sich ziehen und sich immer weiter ausbreiten will. Und wahrscheinlich nicht einmal merkt, dass er ungebeten kommt. Wie es sich anfühlt, wenn so ein ungebetener Gast sich einen Weg in den eigenen Körper gesucht hat, weiß die 61-jährige Sieglinde Erban. Mit ruhiger Stimme erzählt die zierliche, schlanke Frau ihre Geschichte: Ihr Leben mit dem ungebetenen Gast, der die Berlinerin gleich zwei Mal mitten aus dem Leben reißt. Der Eindringling hat an Körper und Seele der Frau Spuren hinterlassen. Sie sei heute nicht mehr die gleiche Siggi wie vor dem Krebs, erzählt Sieglinde Erban, während zwei Tränen den Weg in ihre Augen finden und sie feucht werden lassen. Der Krebs habe sie weicher werden lassen. "Ich bin sehr sensibel, empfindsam und leicht verletzlich durch diese Erkrankung." Es sei kein einfacher Weg, den Krebs anzunehmen.

Es sei eine Kunst, mit einer so essenziellen Krankheit zu leben, sagt Stephan Pregizer. Er hat hinter der Fassade eines Jugendstilhauses im Berliner Stadtteil Wilmersdorf das "Survivors Home" geschaffen und ist dessen geschäftsführender Vorstand. 200 Tage im Jahr will die Einrichtung Krebskranken abseits des Klinikalltags ein Programm bieten, bei dem sie sich austauschen, informieren, abschalten und Kraft tanken können. Wer nicht in der Hauptstadt wohnt, kann an vielen Angeboten auch digital teilnehmen. Vor bald zwei Monaten hat das "Survivors Home" seine Tore geöffnet.

Gebärmutterhalskrebs mit 25 Jahren

Wer das Haus in der Hildegardstraße 31 betritt, läuft im Flur über einen weichen Teppich, der mit seinem starken Violett sofort ins Auge sticht. Panzerklebeband hält ihn an der Wand fest. Er habe es noch nicht übers Herz gebracht, ihn abzumachen, erzählt Stephan Pregizer. Warum ihm dieser Teppich so wichtig ist, wird später klar, als er die ganze Geschichte erzählt. Schöne offene Räume verbergen sich hinter der Tür zum "Survivors Home". Ein großes Display verkündet das Programm und ist gleichzeitig die Anmeldung. Die läuft komplett digital, per App. Spraydosen, Pinsel in allen Größen laden in dem lichtdurchfluteten Atelier ein, kreativ zu werden. Das große Wohnzimmer wirkt wie eine neue Interpretation eines englischen Herrenklubs aus dem 19. Jahrhundert. Die moderne Küche lässt das Herz aller Hobbyköch:innen höherschlagen. Im Hinterhof wartet eine kleine Oase mit blühendem Rhododendron, blauen Schafen und einem edlen Pavillon. "Die Idee war, ein Zuhause für Krebserfahre und Angehörige zu erschaffen. Eine Mischung aus englischem Club, einer schicken Hotel-Lobby und einem etwas größeres Zuhause. Ein Ort, an dem das Leben stattfindet und nicht nur der Tumor", erzählt Stephan Pregizer. Er wählt jedes seiner Worte sehr sorgfältig aus, wenn er über das "Survivors Home" spricht.

Das erste Mal ist Sieglinde Erban gerade einmal 25 Jahre alt, als eine Routine-Untersuchung bei ihrer Frauenärztin mit einem "Hammerschlag" endet: Gebärmutterhalskrebs. Die Diagnose lässt sie sprachlos zurück. Es war noch gar nicht lange her, dass sie ihren Sohn entbunden hatte und sich ein weiteres Kind wünschte. Doch der Krebs zerstört diesen Wunsch. Der Kinderwagen, den Sieglinde Erban aufgehoben hatte, wird für immer ungenutzt bleiben. Statt erneuter Schwangerschaft, Glückshormonen und Familienglück muss Sieglinde Erban sich operieren lassen, eine Chemotherapie machen. "Ich bin durch die Hölle gegangen und musste das allein tun, weil mein Partner mich verlassen hat."

"Survivors Home" soll eine Lücke schließen und moderne Selbsthilfe bieten

Stephan Pregizer möchte Krebserfahrene wie Sieglinde Erban es heute ist und Neu-Diagnostizierte zusammenbringen, damit sie sich austauschen können, voneinander lernen. Treffen können sie sich im "Survivors Home" bei einem Stück Sachertorte, beim Yoga oder der englischen Tea Time. Oder sie machen zusammen einen Malkurs. "Wir möchten den Menschen ermöglichen, sich für ein paar Stunden oder auch einen Tag eine Pause von ihrem Leben mit dem Krebs zu gönnen und in Abstand damit zu gehen", erzählt Stephan Pregizer, während er fest in seinem Sessel sitzt. Mit dem dünnen, gemusterten Schal und dem blauen Hemd wirkt er wie der kluge Onkel, den jeder gerne hätte. Auch Informationen rund um Krebs gehören zum Angebot der Einrichtung. Zum Beispiel eine Beratung für Krebskranke, bei der sich ein Onkologe eine Stunde lang Zeit nimmt – für alle Fragen eines Erkrankten und dessen Angehörigen. Die Augen von Stephan Pregizer leuchten und ein leichtes Lächeln verändert sein Gesicht, als er erzählt, dass die ersten Krebskranken, die bei der Beratung mitgemacht haben, sich gehört gefühlt haben. Und das erste Mal einen Arzttermin ohne Zeitdruck und in guter Atmosphäre verbringen konnten.

Das "Survivors Home" schließe eine Lücke, die Tumorzentren nicht leisten können. "Die Ärzt:innen leisten großartige medizinische Arbeit, aber sie können das, was Krebserkrankte noch dazu brauchen, nicht leisten, dazu fehlt ihnen einfach die Zeit", erzählt Sieglinde Erban. Nachdem sie es in ihren jungen Jahren geschafft hatte, den ungebetenen Gast wieder von ihrer Party zu entfernen, ist er zurückgekommen. Diagnose: Brustkrebs. "Damit habe ich nie gerechnet." Wieder wird sie aus dem Leben gerissen. Vor der zweiten Krebserkrankung mit 46 Jahren hatte der Job für Sieglinde Erban oberste Priorität. Sie war mit Leib und Seele Bauingenieurin. "Wir waren zehn Bauingnieur:innen, die nach der Wende in das Land Berlin gekommen sind. Wir haben alle einen Zettel neben dem Bett gehabt und haben nachts unsere Ideen notiert. Stiefel an, Arbeitsschuhe an, Helm auf und raus. Wir haben es mit Leidenschaft gemacht – da war das Leben." Der Beruf habe sie ausgefüllt, die Familie habe sie organisiert. Als die Ärzte sie bei der zweiten Krebsdiagnose nicht mehr weiterarbeiten lassen wollten, brach für Sieglinde Erban eine Welt zusammen. "Es war eine tolle Zeit für mich, die wollte ich einfach nicht aufgeben." Doch sie musste, die Ärzte sagten ihr, dass sie sie nicht wüssten, ob sie sie ein drittes Mal auf die Lebensseite bekommen, wenn sie weiter arbeite. Ein schwerer Schlag für die Macherin. Die Powerfrau.

Ein zweites Mal Krebs, ein zweites Mal verlassen werden

Erst langsam habe sie begriffen, wie die Krankheit funktioniere und dass es nie eine Garantie dafür gibt, dass der Krebs für immer wegbleibt. Ein Oberarzt erklärte ihr, wie Krebszellen funktionieren: "Während der Chemotherapie verschließt die Krebszelle ihren Deckel und versteckt sich. Wenn alles vorbei ist, sucht sie sich ein neues Opfer in dem Körper." Wie bei Sieglinde Erban. Sie musste ein zweites Mal durch die Hölle gehen: Chemo, die Entfernung einer Brust. Wieder ohne Partner. Nach 23 Jahren verabschiedete sich ihr Ehemann von ihr mit dem Satz: "Du warst eine ewig kranke Frau." Was zurückblieb, war Schmerz und ein Gefühl, nicht zu wissen, wie es weitergehen soll. Familie, Freunde, ein guter Familienanwalt und die psychoonkologische Therapie haben sie durch diese schwere Zeit gebracht. Ihre Familie versuchte für sie da zu sein, doch auch für sie ist die Krankheit schwer. "Mein Papa konnte es nicht sehen, als mir die Haare ausgingen. Meine Mutti hat mir dann beigestanden. Mein Sohn ist selbst im Rettungsdienst tätig, für ihn war es schwer mich so krank zu sehen, weil er zu nah dran war", schildert Sieglinde Erban.

Angehörige seien oft in der totalen Überforderung, erzählt Stephan Pregizer. Er weiß allzu gut, wovon er spricht. Vor 21 Jahren starb seine Mutter an Krebs, allein 2013 hat er fünf Familienangehörige an den Krebs verloren und 2020 starb auch seine gute Freundin Kristina Hahn an Krebs. Seine Mutter und auch Kristina hat Stephan Pregizer begleitet. Als er von seiner Mutter spricht, wird seine Stimme brüchig. Damals war er völlig allein gelassen mit der Situation. Ein Wissen darüber, wo man Hilfe bekommen kann, hatte er nicht. Als er im Krankenhaus ankam, nachdem die Ärzte ihm am Telefon gesagt hatten, dass seine Mutter krank sei, erklärten sie ihm, dass alle Untersuchungen abgeschlossen seien und seine Mutter unheilbar an Krebs erkrankt ist. Die Ärzte sagten zu ihm: "Es ist so eine nette und elegante Frau – wir können ihr das nicht sagen. Wir geben ihnen jetzt eine Stunde Zeit und dann werden sie schon die richtigen Worte finden, um ihre Mutter darauf einzustimmen, was jetzt kommt." Dann waren sie weg, erinnert sich Pregizer. "Bis dahin war das sicherlich das schwerste Gespräch in meinem Leben." Eine Stunde habe er im Park nach dem ersten Satz gesucht. "Ich bin mit meiner Mutter nach draußen in die Herbstsonne gegangen. Sie saß auf einer Parkbank – ich habe mich vor sie gekniet und gesagt: ‚Ich sag dir jetzt was – dein letztes Abenteuer beginnt und irgendwann werden sich unsere Wege trennen, aber bis dahin gehen wir den Weg gemeinsam.‘" Die nächsten vier Monate hat er seine Mutter bis zu ihrem Tod begleitet. Sie sind noch einmal nach Amalfi verreist, um sich vom Meer zu verabschieden, sie hat ein letztes Mal die Oper in Wien besucht, das beste Wiener Schnitzel gegessen und wieder angefangen zu rauchen. "Was ich als Angehöriger schwer fand, war die absolute Stille auszuhalten. Es gab bei meiner Mutter, lange bevor sie in die Sterbephase gekommen ist, Momente, wo ich gemerkt habe, es gibt nichts zu sagen. Und alles, was es jetzt zu sagen gäbe, wäre profan."

Krebs darf kein Tabu-Thema mehr sein

Gesunde und Krebskranke sprechen zwei Sprachen, sagt Sieglinde Erban. "Der Kranke kommt und hat eine andere Wertigkeit, weil das Leben durch den Krebs um 180 Grad auf den Kopf gestellt wurde. Die Gesunden aber wollen es gar nicht hören." Es müsse mehr über den Krebs gesprochen werden und zwar nicht in der Kampfrhetorik wie bisher, sind sich Stephan Pregizer und Sieglinde Erban einig. Wenn in einer Todesanzeige stehe, dass jemand den Kampf gegen den Krebs verloren haben, empfinden sie diese Wortwahl als ganz furchtbar, weil der oder die Verstorbene dann als Verlierer:in aus dem Leben trete.

Sieglinde Erban hat am eigenen Leib gespürt, wie es ist, wenn Krebs ein Tabu-Thema ist. Seit ihrer zweiten Krebserkrankung ist sie Single. Beim Dating machte sie eine schlimme Erfahrung: Ein Mann sagte zu ihr, dass sie durch die Brustabnahme keine richtige Frau mehr sei. "Ich bin ja nicht nur die Frau, deren Brust jetzt nicht mehr so großartig aussieht oder nicht für den Laufsteg geeignet ist. Ich bin auch Mensch", habe sie dem Mann gesagt, aber er habe sie so nicht gewollt. "Es hat mich fürchterlich verletzt." Nach dieser Erfahrung habe sie einen neuen Weg gesucht. Sie hat ihren Lebensmittelpunkt in der Selbsthilfe gefunden. Sie gründete 2014 zusammen mit einer Mitstreiterin die "Bewegten Frauen". Mittlerweile treffen sich 50 Frauen und Männer in der Berliner Gruppe, sind gemeinsam aktiv gegen den Krebs, gehen laufen für den Körper und ins Museum für den Kopf. Denn: "Mit der Chemotherapie wird viel in Ordnung gebracht, aber auch kaputtgemacht. Dadurch kommt es zu Wortfindungsstörungen, Empfindungsstörungen an den Genitalien und auch beim Geschmack bleibt vieles auf der Strecke." Heute fühle sie sich wieder richtig gut. Auch mit ihrem neuen Körper kann sie heute umgehen: Sieglinde Erban hat einen Brustaufbau für sich selbst machen lassen, um wieder richtig schicke Dessous tragen zu können. Um im "Survivors Home" finde sie genau das, was sie und andere Krebserfahrene brauchen: Ruhe, Geborgenheit, Offenheit, Fürsorge, Rat, umsorgt sein und ein Zuhause.

Drei Worte machten das "Survivors Home" möglich

Kristina Hahn ist an Krebs gestorben und hat ihr Vermögen ihrem guten Freund Stephan Pregizer hinterlassen – so wurde das "Survivors Home" möglich gemacht. © Jörg Carstensen/ / Picture Alliance

Drei Worte im Testament von Kristina Hahn haben es möglich gemacht, dass es das "Survivors Home" heute gibt: "Mach was draus!" Mit diesen Worten hat Kristina Hahn ihrem Freund Stephan Pregizer das Haus in der Hildegardstraße 31 vermacht. Wegen ihr ist das "Survivors Home" so wie es ist. "Meine verstorbene Freundin Kristina hat knapp zehn Jahre lang gut mit ihrem Krebs gelebt, bevor sie gestorben ist. Sie war systemische Familientherapeutin und konnte gut über den Tellerrand gucken. Ihr Standardsatz, der sich eingebrannt hat:'Reduziert mich nicht auf den Tumor, ich bin mehr als ein Tumormarker'. Und das hat sie mit Bravour bis wenige Tage bis vor ihrem Tod vorgelebt – und daran habe ich mich orientiert." Kristina Hahn ist mit 64 Jahren an Krebs gestorben und hat ein großes Vermögen hinterlassen, wodurch Stephan Pregizer die Stiftung "Survivors Home Foundation" gründen konnte – das Haus in der Hildegardstraße gehört der Stiftung. 90 Prozent der Fläche ist vermietet, wodurch sich die Stiftung finanziert. Dadurch wird das "Survivors Home" und das Programm finanziert, sagt Stephan Pregizer. Ebenso durch Sponsoren. Die Stiftung kooperiert mit Krankenhäusern und anderen Initiativen, um die Aktivitäten zu gestalten.

"Es gibt kein Patent, es gibt keine Blaupause, um mit Krebs zu leben", sagt Stephan Pregizer. Im "Survivors Home" sollen Krebskranke ihren eigenen Weg mit der Krankheit finden. Mit Kristina habe er über das "Survivors Home" gesprochen und sie habe die Idee eines Zuhauses für Krebserfahrene wunderbar gefunden. Doch es ist nicht nur ein Zuhause für Krebskranke, es ist auch ein Ort für Kristina Hahn. Der violette Teppich für die Eröffnung war für sie. Violett war ihre Lieblingsfarbe. Lila entdecken Besucher:innen auch im Logo, einem Sofa oder der digitalen Anmeldetafel. Und etwas versteckt auf einem Beistelltisch in der Küche steht ein silberfarbener Bilderrahmen mit ihrem Portrait. Eine Frau mit ausdrucksvollen Augen, einem schmalen Lächeln und einem violetten Schal blickt den Betrachter oder die Betrachterin an.