Immer mehr Menschen überleben ihre Krebserkrankung. Doch wann sind Überlebende auch wirklich als geheilt zu betrachten? Darüber spricht im Interview Marianne Sinn, Onkologin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Außerdem erklärt sie, was es in Hinblick auf Spät- und Langzeitfolgen zu beachten gibt.