Hamburger Apotheker bereitete Krebstherapien zu. Jetzt sitzt er in Haft

von Andreas Mönnich und Wigbert Löer Vor seiner aktuellen Recherche zum Krebsskandal hatte der stern den Fall Georg Schmidt* enthüllt. Es kam danach zu einer Razzia und zu einer Verurteilung. Der Apotheker wehrte sich und zog bis zum Bundesgerichtshof. Genützt hat ihm das nicht.

Oben ist in Schwarz der Bundesadler gedruckt, darunter steht in Großbuchstaben und drei Zeilen:

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Das höchste Gericht Deutschlands hatte über den Fall Georg Schmidt zu entscheiden. Der Apotheker aus Hamburg ließ in seiner Apotheke und in seinem Herstellbetrieb Chemo- und andere Therapien gegen Krebs zubereiten. Das Landgericht Hamburg hatte ihn 2019 wegen Betrugs zu mehr als drei Jahren Gefängnis verurteilt. Dagegen war Schmidt in Revision gegangen. Womöglich hoffte er auf Freispruch.