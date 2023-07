Es war "nicht meine Idee", schreibt Dr. M. einem Manager des Konzerns. "Ich durfte es nur anordnen und den Patienten erklären." Es geht um Verschreibungen von Medikamenten gegen Krebs. Der Onkologe ist der Fachmann – das letzte Wort hatte er offenbar nicht.

Früher war er niedergelassener Arzt, jetzt ist er angestellt – bei der Hamburger alanta-Gruppe, einem Konzerngeflecht, das mehrheitlich einem Investor mit Sitz in London gehört. Ist der Mediziner frei in seinen Entscheidungen? Daran, "dass bei uns auf die Therapie kein Einfluss genommen (werden) wird, habe ich in den letzten 6 Monaten auch immer wieder mal Zweifel bekommen", schreibt Dr. M. Solche Aussagen können dem Manager nicht gefallen.

Längst ist das Konzerngeflecht ein Fall für den Staatsanwalt. Nach einer der spektakulärsten Durchsuchungsaktionen in der Geschichte des deutschen Gesundheitswesens wird sich vermutlich bald entscheiden, ob die Verantwortlichen des Konzerns vor Gericht gestellt werden. Es geht um Betrug, um mutmaßlich hohe zweistellige Millionenschäden zulasten der Versichertengemeinschaft. Die Konzernlenker stehen im Verdacht, den Verordnungsprozess teuerster Medikamente für Schwerkranke auf raffinierte Weise systemwidrig manipuliert zu haben.