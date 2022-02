Sehen Sie im Video: "Porno"-Werbespot sorgt für Kritik – Techniker Krankenkasse reagiert auf Sexismus-Vorwürfe.

















Diese Szene ist nicht der Beginn eines Pornofilms. Die Frau nennt sich im Netz annyaurora und wurde gerade für den Porno-Preis AVN-Awards in der Kathegorie „Social Media Star"; nominiert. Doch der Film ist ein Werbevideo der Techniker Krankenkasse. Mit dem Clip „Der life-saving Handjob" will die Krankenkasse auf die Hodenkrebsvorsorge aufmerksam machen. Aber die Reaktionen auf den Werbespot sind gemischt: Auf die so wichtige Vorsorge für Hodenkrebs im Kontext eines Pornos aufmerksam zu machen, sei sexistisch, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Einige kündigen an, nun die Krankenkasse wechseln zu wollen. Inzwischen hat sich das Social Media Team der Techniker auf Instagram zu dem Shitstorm geäußert und erklärt: „Diversität, Gleichstellung und respektvolles Miteinander sind uns sehr wichtig. Sexismus in jeglicher Form lehnen wir ab. Ihnen wäre bewusst, dass dieser ungewöhnliche Ansatz für Diskussionen sorgt. Sie verstehen, dass das zu Irritationen führen kann, sie hielten das Thema aber für so wichtig, dass es auch in diesem Umfeld angesprochen werden sollte. Wenn es der Krankenkasse darum ging, Aufmerksamkeit für das Thema zu erzeugen, dann ist ihnen das offensichtlich gelungen.

