Küssen, bützen, busseln, knutschen – wir kennen viele Worte für das Aufeinanderpressen zweier Lippen. Schließlich ist es eine der romantischsten Gesten, die wir kennen. Doch ein Kuss ist nicht nur ein Zeichen der Zuneigung, sondern hat auch viele positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit.

So allgegenwärtig das Küssen heute ist, so wenig weiß man darüber, wie die Menschen auf die Idee des Küssens gekommen sind und seit wann das Küssen so verbreitet ist. Einen Hinweis darauf gibt eine Studie aus dem Jahr 2022, die in der Fachzeitschrift "Science Advances" veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse legen nahe, dass diese romantische Geste mit der Verbreitung des Herpesvirus HSV-1 zusammenhängen könnte. Forschende um die Genetikerin Christina Scheib von der Universität Cambridge haben rund 3000 historische DNA-Analysen durchgeführt. Sie fanden das Virus in der Probe eines Mannes, der vor mehr als 1500 Jahren im russischen Ural begraben wurde. Durch den Vergleich des alten Herpesvirus mit modernen Herpesviren konnten die Forschenden die Geschichte des Erregers rekonstruieren.

Kuss: Warum Menschen knutschen ist nicht eindeutig belegt

"Jede Primatenart hat eine Form von Herpes. Wir gehen daher davon aus, dass das Virus bei uns vorkommt, seit unsere eigene Art Afrika verlassen hat", erklärt Christiana Scheib in einer Mitteilung. Der genetische Stammbaum habe sich vor etwa 5000 Jahren verändert, und es sei etwas passiert, das es einem Herpes-Stamm ermöglicht habe, alle anderen zu überholen. Die Wissenschaftler:innen vermuten, dass die Praktik des Küssens mit der Ausbreitung des Herpesvirus in Zusammenhang stehen könnte.

Warum genau unsere Vorfahren damit begannen, sich zu küssen, haben sie nicht erforscht. Eine Theorie besagt, dass der Kuss aus der Mund-zu-Mund-Fütterung entstanden ist. Unabhängig davon, wie die Menschheit zum Küssen als Ausdruck der Zuneigung gekommen ist, hat sich die Wissenschaft mit der Wirkung des Küssens auf uns beschäftigt. Lesen Sie in der Bildergalerie, welche zehn positiven Auswirkungen ein Kuss auf den Mund hat – und warum wir alle mehr knutschen sollten!

