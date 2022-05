Ein Teenager hat Verletzungen im Inneren seiner Augen. Ein Arzt findet heraus, wie alles begann: mit einer scheinbar harmlosen Spielerei. Aufgezeichnet von Astrid Viciano

Als der Junge in meine Sprechstunde an der Klinik kam, in der ich damals als Oberarzt arbeitete, wollte er zunächst nicht recht mit der Sprache rausrücken. Wortkarg saß er mir gegenüber. Nur dass er schlecht sah, gab er mir kurz zu verstehen. Ich war zunächst nicht beunruhigt, vermutete, dass der Teenager wahrscheinlich kurzsichtig geworden war und eine Brille benötigte. Der Junge war schlank und litt an keinerlei Vorerkrankungen.

